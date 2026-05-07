"Ronda" vuelve renovado y con nuevos rostros a Meridiano Televisión ¡Un éxito!

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¡Es oficial! El programa "Ronda" regresa a Meridiano Televisión, con nuevos rostros que prometen informar sobre el acontecer del entretenimiento nacional e internacional. El jueves 7 de mayo se realizó una rueda de prensa para conocer a las conductoras, quienes dejaron un mensaje muy claro de profesionalismo.

"Ronda" renovado

Raquel Maza y Vanessa Alaimo fueron las encargadas de presentar a los cinco rostros de la tercera temporada, conformado por Natalia Monasterios, Yus Ramos, Victoria Abuhazi, Andrógena y Russi Colina.

Informaron que es el lunes 11 de mayo que el show vuelve a la pantalla en el horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., con la meta de ser una opción diaria para los espectadores de la farándula que buscan información, entrevistas, opiniones, chismes y una buena tertulia.

“Ronda” promete con el nuevo horario llegar a una máxima audiencia televisiva y ganarse la popularidad del prime time. Además, notificaron al público de un amplio equipo de calle quienes serán los encargados de buscar las primicias, para que el público este informado de todo el acontecer.

El programa tendrá un segmento especial a cargo del astrólogo Giuseppe Paladino Bochicchio, quien saldrá en pantalla un día a la semana. Además, otras secciones como “Chepa Candela”, “Sin Filtro”, “Zona Trendy” y “Parabólica Chismográfica”.

Natalia Monasterios

La conductora es un rostro conocido en la televisión nacional y en "Ronda", llegando en la segunda temporada. Su camino con la planta Dearmas continúa, ahora como figura principal.

“Ahora llegamos en un nuevo horario, del cual estamos muy felices. Fue una espera de varios meses, pero finalmente vamos a llegar y con un equipo que ha trabajado muy duro”, comenta.

Yus Ramos

La modelo y animadora llega firme, fuerte y con ganas de realizar buena televisión.

“No me hago responsable del chisme, es mi trabajo todo lo que voy a decir. Mucha tela que cortar en esta nueva temporada de Ronda”, dice.

Russi Colina

Para la venezolana el trabajo en el estudio y de los periodistas en la calle, es fundamental para llevar información de primera y exclusiva.

“Será un programa también para las mujeres. Es un equipo calificado el que va estar en la calle buscando información, mientras nosotras en el estudio debatiremos todo. Pura noticia de primera mano y de última hora”, asegura.

Andrógena

La popular influencer y comediante, fue muy clara en expresar que su llegada de nuevo a la televisión es para seguir impulsando la inclusión a través del respeto y el buen trabajo.

“La producción detrás del show es muy impecable. Realizamos varios castings, pruebas y grabaciones para seleccionar a lo mejor y somos lo mejor”, asevera.

Victoria Abuhazi

La modelo, Miss Distrito Capital 2023 y animadora, llega al show con su lengua bien filosa y para darle ese toque de belleza a la farándula. La rubia es actualmente parte del show “Estrella y deportes”, el cual llevará de la mano con “Ronda”.