Animador y locutor venezolana murió a los 83 años en Miami ¡Descanse en paz!

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La noche del miércoles 25 de agosto murió el animador y locutor venezolano Demóstenes Tiníacos Rincón. Fue a través de las redes sociales que sus familiares revelaron la dura partida, que ocurrió en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Confirmación de la partida

Su hijo, Demóstenes Tiniacos Jr., informó en un post de Instagram que el animador murió en compañía de sus familiares y amigos cercanos, quienes siempre le brindaron apoyo incondicional.

“Hoy murió mi amado padre junto al cual pasé los mejores años de mi vida. Siempre un padre incondicional, contando con su apoyo en todo momento; te llevaré siempre en mi alma y en mi corazón. Que Dios bendiga tu luz”, escribió en Instagram.

En la nota de duelo indicaron que el conductor del programa "La familia gana" deja un legado imborrable en la televisión regional, el cual siempre estará en el corazón de aquellos que lo conocieron y trabajaron con él en diversas plataformas.

“Su legado permanecerá siempre en nuestras vidas. En sus últimos días estuvo acompañado del amor incondicional de sus hijos, nietos y esposa”, escribió.

¿Qué presentaba?

Reportes aseguran que desde hace algunos años el animador zuliano presentó una delicada condición física, que fue deteriorando su salud y requirió toda la atención de su familia.

El próximo 23 de septiembre estaba por celebrar sus 84 años de edad en Estados Unidos, donde residía.