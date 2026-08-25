Alejandro Chabán revela nuevos detalles de su boda de ensueño en Miami

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Alejandro Chabán y Alejandro de Cesare celebraron su amor con una espectacular boda en Miami, Estados Unidos, rodeados del cariño de familiares, amigos y varios famosos, como Gaby Espino.

Ceremonia en Miami

A través de su perfil oficial de Instagram, Alejandro posteó un video de cómo ambos vivieron la especial ceremonia, las alianzas que se entrelazaron, los trajes que utilizaron, la decoración del lugar en blanco y dorado y los invitados luciendo radiantes.

El animador llevó un bonito traje en color blanco, siempre sonriendo y pendiente de cada momento de la ceremonia bajo el imponente sol de Miami.

Chabán escribió en sus redes sociales que todas las personas merecen un final feliz, ser amadas, respetadas y vivir sin miedo.

Esos sentimientos lo llevaron a finalmente dar el gran paso con su pareja de ocho años, quien es un importante empresario y agente de bienes raíces en Estados Unidos.

Mensaje de felicidad

“Hoy sé que todos merecemos un final feliz. Todos merecemos amar y ser amados, vivir sin miedo y permitirnos recibir la felicidad cuando finalmente llega. Porque entre todos los sí de mi vida, este siempre será mi SÍ favorito”, escribió.

Una ceremonia repleta de glamour, música y muchas sorpresas, siendo una de las bodas más comentadas el fin de semana en la farándula de Miami.