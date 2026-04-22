Abren casting para el show de César Millán en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Expo Mascotas 2026, presentada por Purina, se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en Parque Cerro Verde en Caracas. Bajo la producción general de Evenpro, César Millán llegará por primera vez a Venezuela acompañado de sus hijos Andre y Calvin para presentar su gira internacional "La Familia Es Tu Manada".

Con tres shows exclusivos con casos reales y comportamientos cotidianos para demostrar que, con la comunicación correcta, cualquier perro y cualquier familia puede alcanzar el equilibrio.

El casting oficial está abierto a nivel nacional y busca seleccionar a perros venezolanos que se identifiquen con alguna de estas cinco situaciones:

Rescatados o adoptados: Historias marcadas por el miedo, el trauma o el abandono.

Historias marcadas por el miedo, el trauma o el abandono. Tiradores de correa: Perros que pasean a sus dueños con tirones constantes.

Perros que pasean a sus dueños con tirones constantes. Sobreexcitados: Canes que no regulan su energía, saltan sobre personas o desarrollan obsesiones.

Canes que no regulan su energía, saltan sobre personas o desarrollan obsesiones. Obsesionados con la comida: Expertos en detectar y robar alimentos en cualquier descuido.

Posesivos de espacios: Perros que se han apropiado del sofá, la cama o que son territoriales con sus humanos.

El proceso de inscripción es 100% digital y ya está disponible en la página de Evenpro. Los interesados deben completar el formulario en el sitio web y adjuntar un enlace de YouTube donde se muestre claramente el comportamiento a trabajar.

Es importante destacar que, de ser seleccionado, será el propio dueño quien suba a tarima junto a su perro, por lo que el manejador debe ser mayor de 18 años y comprometerse con los protocolos de bienestar animal establecidos.

Las entradas y paquetes familiares para el show en vivo de Cesar Millán se encuentran disponibles en Liveri y taquillas Cinex. Los detalles los pueden conseguir a través de Evenpro en todas las redes sociales.

El acceso al show en vivo de César Millán no permite el ingreso de mascotas por realizarse en un recinto cerrado. La única excepción será para perros de asistencia o aquellos seleccionados a través del Casting Oficial.