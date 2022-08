¡Ponchadoooo! Yeimmy Rodriguez llama "bate quebrado" a su ex Carlos Rivero

Cotilleo Deportivo

Diego Rivero 31/08/2022 2:52 pm

Diego Rivero/ @Diiegorivero

La parejita conformada por el pelotero Carlos Rivero y la modelo Yeimmy Rodríguez llegó a su final.

Hace aproximadamente cuatro años la relación entre el pelotero y la modelo inició, luego de que Rivero sufriera un aparatoso accidente que afortunadamente sobrevivió y siguió logrando grandes cosas en la fiesta de la pelota criolla.

La información de su separación la dio a conocer la ex animadora de el programa “La Bomba”, quien por medio de sus historias de la red social Instagram, dejó al pelotero en la calle y hasta sin “Billete” lo llamó.

Nada mas y nada menos a la modelo le preguntaron sobre ¿Qué esperas de tu próximo novio?, a lo que ella respondió que quiere: “Respeto, bastante billete, detalles y amor”, con esto da a entender que el jugador de los Cardenales de Lara, lo único que le daba era “mala vida”, como dirían por ahí: "A buen entendedor pocas palabras..."

Por su parte, Rivero se encuentra calladito y no ha dado declaraciones luego de que su ahora ex pareja, lo dejara “¡Ponchado!”. Vale destacar, que esta no es la primera vez que la pareja termina.

