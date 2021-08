Jueza niega solicitud de alejamiento en caso de Bauer

Cotilleo Deportivo

LOS ÁNGELES. Una jueza de Los Ángeles falló el jueves a favor del pitcher de los Dodgers Trevor Bauer y negó una solicitud de alejamiento por cinco años presentada por una mujer, quien denunció que el pelotero la estranguló hasta dejarla inconsciente y la agredió a puñetazos durante dos encuentros sexuales.

Al negar la orden por violencia doméstica tras una audiencia de cuatro días, la jueza Dianna Gould-Saltman dijo que, de acuerdo con el testimonio de la mujer de 27 años y residente de San Diego, Bauer acató sus límites cuando ella los estableció. Asimismo, el deportista no podía saber los límites que ella no le expresó, razonó la jueza.

“Nosotros consideramos en un encuentro sexual que, cuando una mujer dice que no se le debe creer”, dijo Gould-Saltman. “¿Qué debemos hacer cuando ella dice que sí?”.

Lisa Helfend Meyer, abogada de la mujer, dijo en sus argumentos de cierre que Bauer era un “monstruo”, que había sobrepasado por mucho aquello que había consentido su representada. Condenó particularmente el hecho de que la mujer hubiera recibido golpes en el rostro y la vagina, y enfatizó que las agresiones dejaron moretones graves que fueron capturados en fotografías.

Asimismo, la abogada dijo que Bauer incurrió en actos que la mujer no pudo consentir porque el estrangulamiento la había dejado inconsciente. Por ejemplo, el testimonio indicó que el deportista había tenido sexo anal con la mujer cuando estaba desvanecida, afirmó Meyer.

“Déjenme ser clara, las lesiones mostradas por las fotografías son terribles”, aceptó la jueza, quien emitió su fallo unos cinco minutos después de que se completaron los argumentos de cierre. Sin embargo, agregó que la mujer, durante sus comunicaciones con Bauer “no fue ambigua acerca de que quería tener relaciones sexuales rudas durante el primer encuentro entre ambas partes, ni en que quería seguirlas teniendo en el segundo encuentro”.

Bauer no mostró reacción al darse el fallo.

“Estamos agradecidos con la Corte Superior de Los Ángeles, por negar esta petición”, dijo Shawn Holley, abogada del lanzador, frente al juzgado, mientras Bauer permanecía a su lado. “Habíamos esperado este resultado desde junio, cuando se presentó la petición”.

“Las acusaciones hechas contra Trevor Bauer siguen bajo el análisis del Departamento de Investigaciones de las Grandes Ligas, de conformidad con nuestra Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Agresiones Sexuales y Abuso Infantil”, informaron las mayores en un comunicado después del fallo. “Comentaremos más en el momento oportuno”.

MLB impuso a Bauer una suspensión con goce de sueldo el 2 de julio, la cual está vigente hasta el 27 de agosto.

Y la policía en Pasadena, California, también lleva una investigación penal.

Esa pesquisa fue el motivo por el cual la jueza permitió que Bauer no subiera al estrado de los testigos durante la audiencia, como querían los abogados de la mujer.

“Sí, su señoría”, dijo Bauer cuando Gould-Saltman le preguntó si pretendía seguir el consejo de su abogada e invocar la Quinta Enmienda constitucional que le da derecho a no incriminarse a si mismo.

Esa fue la única ocasión que Bauer habló durante la audiencia de cuatro días.

La abogada de la mujer denunciante no quiso dar declaraciones afuera de la corte.

La mayor parte de la audiencia consistió en testimonio de la propia mujer, además de una breve comparecencia en el estrado por parte de la enfermera que se encargó de realizarle un examen por agresión sexual tras el segundo encuentro a inicios de este año, un doctor citado por los abogados de Bauer para analizar esos resultados y la mejor amiga de la denunciante.

The Associated Press no suele identificar a las personas que denuncian haber sido víctimas de agresiones sexuales.

La Holley, describió a Bauer como alguien que manifiesta con claridad lo que quiere hacer y que no hizo nada sin el consentimiento de la mujer.

Estamos aquí “debido a las mentiras que le dijo a Trevor, y al final las mentiras que ella misma se dijo”, señaló Holley. AP