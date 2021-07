"Le han dado al pueblo una alegría inmensa", dice el presidente de Argentina

Cotilleo Deportivo

Lunes 12| 7:11 pm





EFE.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este lunes que Lionel Messi y los otros jugadores de la Albiceleste "le han dado al pueblo argentino una alegría inmensa" al ganar la Copa América de Brasil.



"Nos propusieron ir a Ezeiza pero inmediatamente dije que no, debemos cuidarnos. Yo no uso estas cosas para hacer política, no quiero que nadie interprete que alguien se quiere apropiar de lo que consiguieron", dijo en diálogo con Radio 10 Fernández, que no se reunió con los futbolistas.



"Ya vamos a tener tiempo de recibirlos. Le han dado al pueblo argentino una alegría inmensa, estoy muy agradecido", añadió.



El presidente argentino reconoció que durante la final estuvo "muy nervioso" y destacó el "trabajo silencioso" que hizo el seleccionador, Lionel Scaloni.



El jueves pasado, en el cierre de la cumbre del Mercosur, el presidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a Fernández por videollamada que la Canarinha iba a ganar la final por 5-0.



"No llame a Bolsonaro, tenemos modos distintos y formas distintas, pero si hay que reconocer que organizo bien la Copa. Tienen un gran equipo", sostuvo Fernández.



Argentina se consagró campeón de la Copa América en Brasil este sábado al vencer a los locales por 1-0 con un gol de Ángel Di María.