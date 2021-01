Los vikingos de las Grandes Ligas

Cotilleo Deportivo

Viernes 29| 3:10 pm





Gonzalo Urgelles R.

[email protected]

Largo es el historial de jugadores de las Grandes Ligas que han hecho apariciones especiales en series de televisión y la pantalla gigante.

En su momento, Nick Swisher llegó a aparecer en la serie “Cómo conocí a tu madre” (How I Met Your Mother); Derek Jeter llegó a hacer lo propio en el show “Policías de repuesto” (The Other Guys); mientras que otros como Randy Johnson, José Canseco, Mark McGwire, Darryl Strawberry, Don Mattingly, entre otros, se han visto teñidos de amarillo para visitar el pueblo de Springfield, en “Los Simpsons”.

Josh Donaldson, hace algunos años revolucionó a los fanáticos del beisbol, cuando todavía jugaba para los Azulejos de Toronto, al meterse en la piel del vikingo Hoskuld y hacer un cameo en la serie “Vikingos” (Vikings). El personaje fue descrito como un guerrero de gran habilidad.

Donaldson tuvo que desplazarse a tierras irlandesas para el rodaje, en el que incluso tuvo algunas líneas de diálogo.

En la historia, Hoskuld acompaña a su hermano –el conde Jorgensen– a Kattegat, al frente de un ejército de paganos, que rinde tributo al rey Ragnar Lothbrok, y busca venganza contra los sajones por la muerte de su rey.

Este año, 2021, en el estreno de la segunda parte de la sexta –y última– temporada de “Vikingos”, la producción se guardó otra sorpresa para los amantes del beisbol. El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard también se vistió con pieles, se colocó su brazalete y colgó un hacha a su cintura para un breve cameo en el decimosexto capítulo de la temporada.

Syndergaard –que además es conocido en el mundo del beisbol por su apodo ‘Thor’, dios vikingo del trueno– interpretó brevemente a un guerrero leal a Ivar “El Deshuesado”, hijo del legendario Ragnar Lothbrok. El nombre de su personaje, curiosamente, era Thorbjorn.