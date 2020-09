Emma Jones, la ardiente reportera que tiene encandilada a toda la Premier League

Redacción Meridiano.-

Uno de los históricos del fútbol británico ha vuelto a la Premier League. Hablamos del Leeds United de Marcelo Bielsa, club en el que trabaja desde hace un par de años la ardiente reportera que ha cautivado al entrenador argentino y a todo el fútbol inglés. Su nombre es Emma Louise Jones, una presentadora que nunca fue una fanática del fútbol pero que ahora triunfa en el mundo del deporte rey delante de las cámaras.

16 años después, el club de Elland Road ha regresado a la máxima categoría del futbol britántico. En el staff del Leeds United figura Emma Louise Jones, que también trabaja en la BBC Radio 5 Live. Su belleza deslumbra a toda Inglaterra y desde el año 2017 se le puede ver en la pequeña pantalla y en las redes sociales entrevistando a los jugadores de Bielsa antes y tras los partidos.

