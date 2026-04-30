Mundial de Softbol: Venezuela avanza de ronda tras vencer con autoridad a Canadá

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La jornada de este miércoles en el Mundial de Softbol sub-23 sirvió para que Venezuela consiguiera su clasificación a la siguiente ronda. Y es que en otra demostración de poder, los muchachos no tuvieron piedad ante Canadá y los derrotaron con marcador de 12 a 0.

La ilusión del título se mantiene para Venezuela

Solo cuatro entradas necesitó el combinado nacional para certificar su tercer triunfo de la fase de grupos. Una de las figuras más destacadas fue el abridor Eduardo Juárez, quien apenas toleró cuatro indiscutibles y ponchó a cinco canadienses.

Respecto a la ofensiva, Alvi Paredes inauguró las acciones con un jonrón de dos carreras en el primer inning. Por su parte, Francisco Villegas extendió la ventaja con un rodado de out para que José Beñose anotara sin problemas desde la antesala.

Pero si bien el choque entre venezolanos y canadienses lucía reñido, el cuarto episodio terminó de abrir la brecha entre ambos con nueve rayitas más. Zakdiel Espinoza pegó un cuadrangular con dos compañeros en circulación, en tanto que Wilmer Sira repitió la dosis con una conexión similar de tres anotaciones.

Para rematar la faena, Jean Flores remolcó una más con triple hacia lo más profundo del jardín central y, minutos después, aprovechó un error en fildeo para anotar; mientras que Espinoza produjo la última con un doble.

De esta manera, Venezuela (3-2) cierra la fase de grupos de la cita mundialista en el tercer lugar, por lo que avanza a la Super Ronda que se disputará con un formato de Round Robin entre las tres mejores selecciones de los grupos A y B.