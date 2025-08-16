Play by Play

PIT 1
CHC 3


TEX 2
TOR 14


PHI 0
WSH 2


SEA 1
NYM 3


MIA 5
BOS 7


MIL 6
CIN 5


Game Over
BAL 4
HOU 5
ATL 10
CLE 1


CWS 2
KC 6


Game Over
DET 8
MIN 5
NYY 12
STL 8
B: 0
S: 0
O: 2
AZ 7
COL 4
B: 2
S: 2
O: 1
TB 0
SF 1
B: 0
S: 0
O: 0
SD 0
LAD 5
B: 1
S: 2
O: 1
LAA 1
ATH 2
B: 4
S: 0
O: 0

ATL
55-68 (.447)
10
FINAL
1

CLE
63-59 (.516)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 3 0 2 3 2 0 0 0 10 14 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Entradas ATL CLE
Nacho Alvarez Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna a 2da. 1 0
Nick Allen pega doble (10) con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Marcell Ozuna anota Nacho Alvarez Jr. anota. 3 0
Brayan Rocchio batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo. 3 1
Matt Olson doble matanza con elevado de sacrificio, jardinero izquierdo Steven Kwan a tercera base José Ramírez. Nick Allen anota Jurickson Profar out en 3ra. 5 1
Michael Harris II batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna anota. 8 1
Drake Baldwin batea rodado de out a primera base Carlos Santana. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra. 9 1
Marcell Ozuna out con elevado de sacrificio a jardinero derecho C.J. Kayfus. Ronald Acuña Jr. anota. 10 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Profar LF 3-0 0 0 0 .240
M. Olson 1B 4-1 1 0 1 .264
R. Acuña Jr. RF 5-2 1 0 0 .304
E. White RF 0-0 0 0 0 .234
D. Baldwin C 5-1 2 0 1 .283
M. Ozuna DH 3-2 2 0 1 .239
M. Harris II CF 5-2 1 1 3 .254
O. Albies 2B 5-0 0 0 0 .224
N. Alvarez Jr. 3B 5-3 2 0 1 .227
N. Allen SS 4-3 1 0 2 .227




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Joey Wentz 6.0 1 3 5 93-57 4.72
Hunter Stratton 3.0 0 3 3 43-32 7.27
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 3-2 0 0 0 .279
N. Jones LF 1-0 0 0 0 .211
A. Martínez CF 4-0 0 0 0 .231
J. Ramírez 3B 3-0 0 0 0 .293
D. Schneemann 3B 1-0 0 0 0 .225
D. Fry DH 4-0 0 0 0 .179
C. Santana 1B 2-1 0 0 0 .227
G. Arias SS 4-0 0 0 0 .231
C. Kayfus RF 4-1 0 0 0 .220
B. Rocchio 2B 3-2 1 1 1 .235
A. Hedges C 3-0 0 0 0 .139




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Slade Cecconi 4.2 6 10 3 103-61 4.50
Matt Festa 0.1 0 0 0 7-4 4.99
Kolby Allard 2.0 2 4 1 44-26 3.14
Carlos Hernández 2.0 0 0 2 24-16 6.23

Atlanta
Cleveland
14 H 6
1 HR 1
22 TB 9
7 DEB 6

Atlanta
Cleveland
8 K 6
89 ST 107
6 H 14
2 BB 2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 70 53 .569 - L1
Mets 65 58 .528 5.0 W1
Marlins 58 65 .472 12.0 L3
Braves 55 68 .447 15.0 W4
Nationals 50 73 .407 20.0 W1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 73 52 .584 - W4
Guardians 63 59 .516 8.5 L2
Royals 62 61 .504 10.0 W2
Twins 57 66 .463 15.0 L3
White Sox 44 79 .358 28.0 L3
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:0 S:1 O:3)

Atlanta 10 - 1 Cleveland
C.J. Kayfus batea rodado de out, primera base Matt Olson a lanzador Hunter Stratton.
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Partly Cloudy, 84 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 34.788 / 34.059
Duración: 160 minutos
Árbitros:
Home Plate: Alfonso Márquez
1era base: Willie Traynor
2da base: Carlos Torres
3era base: Charlie Ramos
Atlanta Braves
55-68 (.447)
10
FINAL
1
Cleveland Guardians
63-59 (.516)
Atlanta
Cleveland
14 H 6
1 HR 1
22 TB 9
7 DEB 6

Atlanta
Cleveland
8 K 6
89 ST 107
6 H 14
2 BB 2
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Braves 0 3 0 2 3 2 0 0 0 10 14 0
Guardians 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Entradas ATL CLE
alta Nacho Alvarez Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna a 2da. 1 0
alta Nick Allen pega doble (10) con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Marcell Ozuna anota Nacho Alvarez Jr. anota. 3 0
baja Brayan Rocchio batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo. 3 1
alta Matt Olson doble matanza con elevado de sacrificio, jardinero izquierdo Steven Kwan a tercera base José Ramírez. Nick Allen anota Jurickson Profar out en 3ra. 5 1
alta Michael Harris II batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna anota. 8 1
alta Drake Baldwin batea rodado de out a primera base Carlos Santana. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra. 9 1
alta Marcell Ozuna out con elevado de sacrificio a jardinero derecho C.J. Kayfus. Ronald Acuña Jr. anota. 10 1
