|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|3
|0
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|10
|14
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|1
|Entradas
|ATL
|CLE
|2º
|Nacho Alvarez Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna a 2da.
|1
|0
|2º
|Nick Allen pega doble (10) con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Marcell Ozuna anota Nacho Alvarez Jr. anota.
|3
|0
|3º
|Brayan Rocchio batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo.
|3
|1
|4º
|Matt Olson doble matanza con elevado de sacrificio, jardinero izquierdo Steven Kwan a tercera base José Ramírez. Nick Allen anota Jurickson Profar out en 3ra.
|5
|1
|5º
|Michael Harris II batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna anota.
|8
|1
|6º
|Drake Baldwin batea rodado de out a primera base Carlos Santana. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra.
|9
|1
|6º
|Marcell Ozuna out con elevado de sacrificio a jardinero derecho C.J. Kayfus. Ronald Acuña Jr. anota.
|10
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|3-0
|0
|0
|0
|.240
|M. Olson 1B
|4-1
|1
|0
|1
|.264
|R. Acuña Jr. RF
|5-2
|1
|0
|0
|.304
|E. White RF
|0-0
|0
|0
|0
|.234
|D. Baldwin C
|5-1
|2
|0
|1
|.283
|M. Ozuna DH
|3-2
|2
|0
|1
|.239
|M. Harris II CF
|5-2
|1
|1
|3
|.254
|O. Albies 2B
|5-0
|0
|0
|0
|.224
|N. Alvarez Jr. 3B
|5-3
|2
|0
|1
|.227
|N. Allen SS
|4-3
|1
|0
|2
|.227
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Joey Wentz
|6.0
|1
|3
|5
|93-57
|4.72
|Hunter Stratton
|3.0
|0
|3
|3
|43-32
|7.27
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Kwan LF
|3-2
|0
|0
|0
|.279
|N. Jones LF
|1-0
|0
|0
|0
|.211
|A. Martínez CF
|4-0
|0
|0
|0
|.231
|J. Ramírez 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.293
|D. Schneemann 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.225
|D. Fry DH
|4-0
|0
|0
|0
|.179
|C. Santana 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.227
|G. Arias SS
|4-0
|0
|0
|0
|.231
|C. Kayfus RF
|4-1
|0
|0
|0
|.220
|B. Rocchio 2B
|3-2
|1
|1
|1
|.235
|A. Hedges C
|3-0
|0
|0
|0
|.139
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Slade Cecconi
|4.2
|6
|10
|3
|103-61
|4.50
|Matt Festa
|0.1
|0
|0
|0
|7-4
|4.99
|Kolby Allard
|2.0
|2
|4
|1
|44-26
|3.14
|Carlos Hernández
|2.0
|0
|0
|2
|24-16
|6.23
|
Atlanta
|
Cleveland
|14
|H
|6
|1
|HR
|1
|22
|TB
|9
|7
|DEB
|6
|
Atlanta
|
Cleveland
|8
|K
|6
|89
|ST
|107
|6
|H
|14
|2
|BB
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|3-0
|0
|0
|0
|.240
|M. Olson 1B
|4-1
|1
|0
|1
|.264
|R. Acuña Jr. RF
|5-2
|1
|0
|0
|.304
|E. White RF
|0-0
|0
|0
|0
|.234
|D. Baldwin C
|5-1
|2
|0
|1
|.283
|M. Ozuna DH
|3-2
|2
|0
|1
|.239
|M. Harris II CF
|5-2
|1
|1
|3
|.254
|O. Albies 2B
|5-0
|0
|0
|0
|.224
|N. Alvarez Jr. 3B
|5-3
|2
|0
|1
|.227
|N. Allen SS
|4-3
|1
|0
|2
|.227
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Joey Wentz
|6.0
|1
|3
|5
|93-57
|4.72
|Hunter Stratton
|3.0
|0
|3
|3
|43-32
|7.27
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Kwan LF
|3-2
|0
|0
|0
|.279
|N. Jones LF
|1-0
|0
|0
|0
|.211
|A. Martínez CF
|4-0
|0
|0
|0
|.231
|J. Ramírez 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.293
|D. Schneemann 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.225
|D. Fry DH
|4-0
|0
|0
|0
|.179
|C. Santana 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.227
|G. Arias SS
|4-0
|0
|0
|0
|.231
|C. Kayfus RF
|4-1
|0
|0
|0
|.220
|B. Rocchio 2B
|3-2
|1
|1
|1
|.235
|A. Hedges C
|3-0
|0
|0
|0
|.139
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Slade Cecconi
|4.2
|6
|10
|3
|103-61
|4.50
|Matt Festa
|0.1
|0
|0
|0
|7-4
|4.99
|Kolby Allard
|2.0
|2
|4
|1
|44-26
|3.14
|Carlos Hernández
|2.0
|0
|0
|2
|24-16
|6.23
|
Atlanta
|
Cleveland
|14
|H
|6
|1
|HR
|1
|22
|TB
|9
|7
|DEB
|6
|
Atlanta
|
Cleveland
|8
|K
|6
|89
|ST
|107
|6
|H
|14
|2
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Braves
|0
|3
|0
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|10
|14
|0
|Guardians
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|1
|Entradas
|ATL
|CLE
|alta
|2º
|Nacho Alvarez Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna a 2da.
|1
|0
|alta
|2º
|Nick Allen pega doble (10) con línea fuerte a jardinero izquierdo Steven Kwan. Marcell Ozuna anota Nacho Alvarez Jr. anota.
|3
|0
|baja
|3º
|Brayan Rocchio batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo.
|3
|1
|alta
|4º
|Matt Olson doble matanza con elevado de sacrificio, jardinero izquierdo Steven Kwan a tercera base José Ramírez. Nick Allen anota Jurickson Profar out en 3ra.
|5
|1
|alta
|5º
|Michael Harris II batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Drake Baldwin anota Marcell Ozuna anota.
|8
|1
|alta
|6º
|Drake Baldwin batea rodado de out a primera base Carlos Santana. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. a 3ra.
|9
|1
|alta
|6º
|Marcell Ozuna out con elevado de sacrificio a jardinero derecho C.J. Kayfus. Ronald Acuña Jr. anota.
|10
|1
Ver más