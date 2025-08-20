|1
|Entradas
|NYY
|TB
|1º
|Trent Grisham batea jonrón (22) con elevado por el jardín derecho.
|1
|0
|5º
|Austin Wells batea jonrón (16) con elevado por el jardín derecho.
|2
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|3-2
|1
|1
|1
|.248
|B. Rice 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.237
|A. Judge DH
|2-0
|0
|0
|0
|.332
|C. Bellinger RF
|3-1
|0
|0
|0
|.273
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.237
|J. Domínguez LF
|3-1
|0
|0
|0
|.257
|A. Volpe SS
|3-0
|0
|0
|0
|.213
|R. McMahon 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.221
|A. Wells C
|2-1
|1
|1
|1
|.208
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cam Schlittler
|6.0
|0
|0
|6
|66-51
|3.28
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Simpson LF
|2-0
|0
|0
|0
|.299
|Y. Díaz DH
|2-0
|0
|0
|0
|.281
|B. Lowe 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.270
|J. Caminero 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.254
|J. Lowe RF
|2-0
|0
|0
|0
|.228
|H. Feduccia C
|2-0
|0
|0
|0
|.138
|J. Mangum CF
|2-0
|0
|0
|0
|.275
|B. Seymour 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.071
|T. Gray SS
|2-0
|0
|0
|0
|.105
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Drew Rasmussen
|6.0
|2
|5
|6
|91-57
|2.62
|Edwin Uceta
|1.0
|0
|0
|3
|15-13
|4.03
|
NY Yankees
|
Tampa Bay
|5
|H
|0
|2
|HR
|0
|11
|TB
|0
|3
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Tampa Bay
|6
|K
|9
|51
|ST
|70
|0
|H
|5
|0
|BB
|2
|
NY Yankees
|
Tampa Bay
|5
|H
|0
|2
|HR
|0
|11
|TB
|0
|3
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Tampa Bay
|6
|K
|9
|51
|ST
|70
|0
|H
|5
|0
|BB
|2
|Entradas
|NYY
|TB
|alta
|1º
|Trent Grisham batea jonrón (22) con elevado por el jardín derecho.
|1
|0
|alta
|5º
|Austin Wells batea jonrón (16) con elevado por el jardín derecho.
|2
|0
Ver más