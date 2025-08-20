Play by Play

Play by Play

TOR 1
PIT 2


SEA 2
PHI 11


HOU 2
DET 7


CLE 2
AZ 3


STL 2
MIA 5
B: 0
S: 0
O: 1
NYM 4
WSH 5
B: 0
S: 0
O: 3
CWS 0
ATL 1
B: 2
S: 2
O: 2
NYY 2
TB 0
B: 1
S: 3
O: 3
TEX 2
KC 3
B: 1
S: 0
O: 0
ATH 2
MIN 2
B: 1
S: 2
O: 1
MIL 1
CHC 3
B: 2
S: 3
O: 3
LAD 0
COL 2
B: 1
S: 3
O: 3
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
SF 0
SD 0

NYY
68-57 (.544)
2
Alta 7th 3 outs
0

TB
61-65 (.484)
Al regreso
Chandler Simpson
Chandler Simpson
Yandy Díaz
Yandy Díaz
Brandon Lowe
Brandon Lowe
Así defienden
J. Domínguez T. Grisham C. Bellinger B. Rice J. Chisholm Jr. R. McMahon A. Volpe A. Wells C. Schlittler
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 0 0 1 0 0 - - 2 5 0
0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Entradas NYY TB
Trent Grisham batea jonrón (22) con elevado por el jardín derecho. 1 0
Austin Wells batea jonrón (16) con elevado por el jardín derecho. 2 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 3-2 1 1 1 .248
B. Rice 1B 3-0 0 0 0 .237
A. Judge DH 2-0 0 0 0 .332
C. Bellinger RF 3-1 0 0 0 .273
J. Chisholm Jr. 2B 2-0 0 0 0 .237
J. Domínguez LF 3-1 0 0 0 .257
A. Volpe SS 3-0 0 0 0 .213
R. McMahon 3B 3-0 0 0 0 .221
A. Wells C 2-1 1 1 1 .208




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cam Schlittler 6.0 0 0 6 66-51 3.28
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson LF 2-0 0 0 0 .299
Y. Díaz DH 2-0 0 0 0 .281
B. Lowe 2B 2-0 0 0 0 .270
J. Caminero 3B 2-0 0 0 0 .254
J. Lowe RF 2-0 0 0 0 .228
H. Feduccia C 2-0 0 0 0 .138
J. Mangum CF 2-0 0 0 0 .275
B. Seymour 1B 2-0 0 0 0 .071
T. Gray SS 2-0 0 0 0 .105




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Drew Rasmussen 6.0 2 5 6 91-57 2.62
Edwin Uceta 1.0 0 0 3 15-13 4.03

NY Yankees
Tampa Bay
5 H 0
2 HR 0
11 TB 0
3 DEB 0

NY Yankees
Tampa Bay
6 K 9
51 ST 70
0 H 5
0 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 74 54 .578 - L1
Yankees 68 57 .544 4.5 W4
Red Sox 68 59 .535 5.5 L3
Rays 61 65 .484 12.0 L2
Orioles 59 67 .468 14.0 W3
Probabilidad de ganar
79.9 %
7 parte alta
(B:1 S:3 O:3)

NY Yankees 2 - 0 Tampa Bay
Ryan McMahon se poncha sin tirarle.
Datos del encuentro
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Localidad: Tampa, Florida
El clima: Clear, 89 ºF
Capacidad: 10.387
Árbitros:
Home Plate: Chad Fairchild
1era base: Ben May
2da base: Roberto Ortiz
3era base: Bill Miller
TOR 1
PIT 2


SEA 2
PHI 11


HOU 2
DET 7


CLE 2
AZ 3


Baja 8th ver en vivo
STL 2
MIA 5
B: 0
S: 0
O: 1
Baja 8th ver en vivo
NYM 4
WSH 5
B: 0
S: 0
O: 3
Baja 8th ver en vivo
CWS 0
ATL 1
B: 2
S: 2
O: 2
Alta 7th ver en vivo
NYY 2
TB 0
B: 1
S: 3
O: 3
Baja 5th ver en vivo
TEX 2
KC 3
B: 1
S: 0
O: 0
Alta 6th ver en vivo
ATH 2
MIN 2
B: 1
S: 2
O: 1
Alta 4th ver en vivo
MIL 1
CHC 3
B: 2
S: 3
O: 3
Baja 2nd ver en vivo
LAD 0
COL 2
B: 1
S: 3
O: 3
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
SF 0
SD 0
