|Entradas
|NYM
|WSH
|3º
|CJ Abrams pega sencillo con rodado a primera base Pete Alonso. Dylan Crews anota Robert Hassell III a 3ra. James Wood a 2da.
|0
|1
|3º
|Josh Bell out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Robert Hassell III anota.
|0
|2
|4º
|Dylan Crews pega doble (4) con línea fuerte a jardinero izquierdo Starling Marte. Paul DeJong anota.
|0
|3
|4º
|Drew Millas pega triple (1) con línea al jardinero derecho Juan Soto. Dylan Crews anota.
|0
|4
|5º
|Brett Baty batea jonrón (15) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|4
|5º
|Josh Bell batea jonrón (16) con línea entre los jardines derecho y central.
|1
|5
|6º
|Pete Alonso pega doble (32) con línea a jardinero derecho Dylan Crews. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra.
|2
|5
|6º
|Jeff McNeil pega doble (16) con línea a jardinero izquierdo James Wood. Juan Soto anota Pete Alonso anota.
|4
|5
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|3-1
|1
|0
|0
|.258
|J. Soto RF
|3-0
|1
|0
|0
|.249
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|S. Marte LF
|3-1
|0
|0
|0
|.280
|P. Alonso 1B
|4-1
|1
|0
|1
|.265
|J. McNeil 2B
|4-1
|0
|0
|2
|.259
|M. Vientos DH
|4-1
|0
|0
|0
|.232
|B. Baty 3B
|2-1
|1
|1
|1
|.241
|C. Mullins CF
|3-1
|0
|0
|0
|.222
|L. Torrens C
|3-0
|0
|0
|0
|.211
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kodai Senga
|5.0
|4
|6
|4
|84-54
|2.58
|Tyler Rogers
|1.0
|0
|0
|0
|6-6
|1.79
|Gregory Soto
|1.0
|0
|1
|0
|14-10
|3.15
|Reed Garrett
|1.0
|0
|0
|1
|12-8
|3.33
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Wood LF
|3-1
|0
|0
|0
|.256
|C. Abrams SS
|4-1
|0
|0
|1
|.267
|J. Bell 1B
|3-1
|1
|1
|2
|.229
|L. García Jr. 2B
|4-0
|0
|0
|0
|.260
|P. DeJong 3B
|4-1
|1
|0
|0
|.254
|D. Lile DH
|3-1
|0
|0
|0
|.260
|D. Crews RF
|3-1
|2
|0
|1
|.202
|D. Millas C
|2-1
|0
|0
|1
|.333
|R. Hassell III CF
|3-0
|1
|0
|0
|.237
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Brad Lord
|5.1
|4
|7
|4
|92-57
|3.46
|Cole Henry
|0.2
|0
|0
|0
|20-11
|3.60
|Shinnosuke Ogasawara
|1.0
|0
|0
|1
|10-9
|5.50
|Clayton Beeter
|1.0
|0
|0
|0
|9-7
|8.44
|
NY Mets
|
Washington
|7
|H
|7
|1
|HR
|1
|13
|TB
|14
|5
|DEB
|5
|
NY Mets
|
Washington
|5
|K
|5
|78
|ST
|84
|7
|H
|7
|3
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|C
|H
|E
|Mets
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|4
|7
|1
|Nationals
|0
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|7
|1
