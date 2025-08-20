Play by Play

TOR 1
PIT 2


SEA 2
PHI 11


HOU 2
DET 7


CLE 2
AZ 3


STL 2
MIA 5
B: 0
S: 0
O: 1
NYM 4
WSH 5
B: 0
S: 0
O: 3
CWS 0
ATL 1
B: 2
S: 2
O: 2
NYY 2
TB 0
B: 1
S: 3
O: 3
TEX 2
KC 3
B: 2
S: 1
O: 0
ATH 2
MIN 2
B: 0
S: 0
O: 2
MIL 1
CHC 3
B: 2
S: 3
O: 3
LAD 0
COL 2
B: 1
S: 3
O: 3
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
SF 0
SD 0

NYM
67-58 (.536)
4
Baja 8th 3 outs
5

WSH
50-75 (.400)
Al regreso
Brett Baty
Brett Baty
Cedric Mullins
Cedric Mullins
Luis Torrens
Luis Torrens
Así defienden
J. Wood R. Hassell III D. Crews J. Bell L. García Jr. P. DeJong C. Abrams D. Millas C. Beeter
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 C H E
0 0 0 0 1 3 0 0 4 7 1
0 0 2 2 1 0 0 0 5 7 1
Entradas NYM WSH
CJ Abrams pega sencillo con rodado a primera base Pete Alonso. Dylan Crews anota Robert Hassell III a 3ra. James Wood a 2da. 0 1
Josh Bell out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Robert Hassell III anota. 0 2
Dylan Crews pega doble (4) con línea fuerte a jardinero izquierdo Starling Marte. Paul DeJong anota. 0 3
Drew Millas pega triple (1) con línea al jardinero derecho Juan Soto. Dylan Crews anota. 0 4
Brett Baty batea jonrón (15) con elevado entre los jardines derecho y central. 1 4
Josh Bell batea jonrón (16) con línea entre los jardines derecho y central. 1 5
Pete Alonso pega doble (32) con línea a jardinero derecho Dylan Crews. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra. 2 5
Jeff McNeil pega doble (16) con línea a jardinero izquierdo James Wood. Juan Soto anota Pete Alonso anota. 4 5
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-1 1 0 0 .258
J. Soto RF 3-0 1 0 0 .249
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .254
S. Marte LF 3-1 0 0 0 .280
P. Alonso 1B 4-1 1 0 1 .265
J. McNeil 2B 4-1 0 0 2 .259
M. Vientos DH 4-1 0 0 0 .232
B. Baty 3B 2-1 1 1 1 .241
C. Mullins CF 3-1 0 0 0 .222
L. Torrens C 3-0 0 0 0 .211




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kodai Senga 5.0 4 6 4 84-54 2.58
Tyler Rogers 1.0 0 0 0 6-6 1.79
Gregory Soto 1.0 0 1 0 14-10 3.15
Reed Garrett 1.0 0 0 1 12-8 3.33
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Wood LF 3-1 0 0 0 .256
C. Abrams SS 4-1 0 0 1 .267
J. Bell 1B 3-1 1 1 2 .229
L. García Jr. 2B 4-0 0 0 0 .260
P. DeJong 3B 4-1 1 0 0 .254
D. Lile DH 3-1 0 0 0 .260
D. Crews RF 3-1 2 0 1 .202
D. Millas C 2-1 0 0 1 .333
R. Hassell III CF 3-0 1 0 0 .237




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brad Lord 5.1 4 7 4 92-57 3.46
Cole Henry 0.2 0 0 0 20-11 3.60
Shinnosuke Ogasawara 1.0 0 0 1 10-9 5.50
Clayton Beeter 1.0 0 0 0 9-7 8.44

NY Mets
Washington
7 H 7
1 HR 1
13 TB 14
5 DEB 5

NY Mets
Washington
5 K 5
78 ST 84
7 H 7
3 BB 3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 74 53 .583 - W4
Mets 67 58 .536 6.0 W3
Marlins 59 67 .468 14.5 L2
Braves 57 69 .452 16.5 W1
Nationals 50 75 .400 23.0 L2
Probabilidad de ganar
85.6 %
8 parte baja
(B:0 S:0 O:3)

NY Mets 4 - 5 Washington
Dylan Crews batea rodado batea para out forzado, fildeado por segunda base Jeff McNeil. Daylen Lile out en 2da.
Datos del encuentro
Estadio: Nationals Park
Localidad: Washington, District of Columbia
El clima: Cloudy, 80 ºF
Capacidad: 41.376
Árbitros:
Home Plate: Todd Tichenor
1era base: Mike Muchlinski
2da base: Tom Hanahan
3era base: Nestor Ceja
