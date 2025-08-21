Play by Play

SF
61-66 (.480)
2
Baja 4th 0 out
1

SD
71-56 (.559)
Manny Machado

AL BATE

Manny Machado (3B)
2 - 1
Justin Verlander

LANZA

Justin Verlander
3.0 IP, 1 CL, 3 K, 62 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Manny Machado 2B: Base vacía 3B: Luis Arraez
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9
En juego, carrera(s)
Slider 87.1 MPH.
Rotación:2.363RPM
8
Bola mala
Sweeper 84.7 MPH.
Rotación:2.567RPM
7
Foul
Four-Seam Fastball 96.9 MPH.
Rotación:2.286RPM
6
Foul
Four-Seam Fastball 96.8 MPH.
Rotación:2.491RPM
5
Bola mala
Four-Seam Fastball 96.7 MPH.
Rotación:2.421RPM
4
Bola por el suelo
Slider 88.1 MPH.
Rotación:2.515RPM
3
Foul
Changeup 86 MPH.
Rotación:1.812RPM
2
Foul
Four-Seam Fastball 94.3 MPH.
Rotación:2.358RPM
1
Strike cantado
Four-Seam Fastball 94.4 MPH.
Rotación:2.380RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 2 0 - - - - - 2 4 0
0 0 0 1 - - - - - 1 3 1
Entradas SF SD
Andrew Knizner pega doble (1) con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Luis Matos anota. 1 0
Manny Machado pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo Heliot Ramos. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra. 2 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Hoo Lee CF 2-1 0 0 0 .263
H. Ramos LF 2-0 0 0 0 .264
R. Devers DH 2-0 0 0 0 .253
W. Adames SS 1-0 0 0 0 .220
D. Smith 1B 2-0 0 0 0 .278
C. Schmitt 3B 2-1 0 0 0 .249
C. Koss 2B 2-0 0 0 0 .259
L. Matos RF 1-1 1 0 0 .174
A. Knizner C 1-1 1 0 1 .179




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Justin Verlander 3.0 1 3 3 62-44 4.20
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-1 1 0 0 .267
L. Arraez 1B 2-1 0 0 0 .288
M. Machado 3B 2-1 0 0 1 .293
R. O'Hearn DH 1-0 0 0 0 .280
X. Bogaerts SS 1-0 0 0 0 .263
G. Sheets LF 1-0 0 0 0 .256
R. Laureano CF 1-0 0 0 0 .296
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .239
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .266




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 4.0 2 4 5 66-49 4.61

San Francisco
San Diego
4 H 3
0 HR 0
7 TB 4
2 DEB 0

San Francisco
San Diego
3 K 5
44 ST 49
3 H 4
0 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 72 55 .567 - L1
Padres 71 56 .559 1.0 W2
D-backs 62 66 .484 10.5 W2
Giants 61 66 .480 11.0 L2
Rockies 37 90 .291 35.0 W1
Probabilidad de ganar
54 %
4 parte baja
(B:3 S:2 O:0)

San Francisco 2 - 1 San Diego
Manny Machado pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo Heliot Ramos. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra.
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 79 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Sean Barber
1era base: James Hoye
2da base: John Libka
3era base: D.J. Reyburn
San Francisco Giants
61-66 (.480)
2
Baja 4th
0 out
1
San Diego Padres
71-56 (.559)
