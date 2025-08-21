|1
|Entradas
|SF
|SD
|3º
|Andrew Knizner pega doble (1) con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Luis Matos anota.
|1
|0
|4º
|Manny Machado pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo Heliot Ramos. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra.
|2
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Hoo Lee CF
|2-1
|0
|0
|0
|.263
|H. Ramos LF
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|R. Devers DH
|2-0
|0
|0
|0
|.253
|W. Adames SS
|1-0
|0
|0
|0
|.220
|D. Smith 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.278
|C. Schmitt 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.249
|C. Koss 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.259
|L. Matos RF
|1-1
|1
|0
|0
|.174
|A. Knizner C
|1-1
|1
|0
|1
|.179
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Justin Verlander
|3.0
|1
|3
|3
|62-44
|4.20
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-1
|1
|0
|0
|.267
|L. Arraez 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.288
|M. Machado 3B
|2-1
|0
|0
|1
|.293
|R. O'Hearn DH
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|X. Bogaerts SS
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|G. Sheets LF
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|R. Laureano CF
|1-0
|0
|0
|0
|.296
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.239
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Dylan Cease
|4.0
|2
|4
|5
|66-49
|4.61
|
San Francisco
|
San Diego
|4
|H
|3
|0
|HR
|0
|7
|TB
|4
|2
|DEB
|0
|
San Francisco
|
San Diego
|3
|K
|5
|44
|ST
|49
|3
|H
|4
|0
|BB
|1
|Entradas
|SF
|SD
|alta
|3º
|Andrew Knizner pega doble (1) con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Luis Matos anota.
|1
|0
|baja
|4º
|Manny Machado pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo Heliot Ramos. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra.
|2
|1
