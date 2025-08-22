|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|2
|6
|0
|Entradas
|LAD
|SD
|3º
|Alex Freeland batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.
|1
|0
|4º
|Manny Machado pega sencillo con línea a jardinero central Andy Pages. Fernando Tatis Jr. anota.
|1
|1
|4º
|Xander Bogaerts out con elevado de sacrificio a jardinero central Andy Pages. Manny Machado anota.
|1
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|0
|.283
|M. Betts SS
|3-0
|0
|0
|0
|.244
|W. Smith C
|3-0
|0
|0
|0
|.301
|F. Freeman 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.301
|T. Hernández RF
|3-0
|0
|0
|0
|.252
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.185
|A. Pages CF
|2-0
|0
|0
|0
|.273
|A. Freeland 2B
|2-1
|1
|1
|1
|.228
|B. Kennedy 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.077
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Blake Snell
|7.0
|2
|6
|5
|97-57
|1.97
|
LA Dodgers
|
San Diego
|1
|H
|6
|1
|HR
|0
|4
|TB
|6
|1
|DEB
|3
|
LA Dodgers
|
San Diego
|5
|K
|6
|57
|ST
|58
|6
|H
|1
|2
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Dodgers
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|1
|1
|0
|Padres
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|2
|6
|0
