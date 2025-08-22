Play by Play

COL 0
PIT 9


WSH 5
PHI 4


HOU 10
BAL 7


BOS 1
NYY 0


KC 5
DET 7


TOR 5
MIA 2


NYM 12
ATL 7


STL 6
TB 10


MIN 9
CWS 7


CLE 3
TEX 4


SF 4
MIL 5


CHC 2
LAA 1
B: 1
S: 1
O: 3
CIN 3
AZ 4
B: 1
S: 2
O: 3
LAD 1
SD 2
B: 1
S: 3
O: 3
ATH 1
SEA 1
B: 1
S: 1
O: 1

LAD
73-55 (.570)
1
Baja 7th 3 outs
2

SD
72-56 (.563)
Al regreso
Michael Conforto
Michael Conforto
Andy Pages
Andy Pages
Alex Freeland
Alex Freeland
Así defienden
G. Sheets R. Laureano F. Tatis Jr. L. Arraez J. Cronenworth M. Machado X. Bogaerts F. Fermin J. Adam
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 0 0 0 0 - - 1 1 0
0 0 0 2 0 0 0 - - 2 6 0
Entradas LAD SD
Alex Freeland batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. 1 0
Manny Machado pega sencillo con línea a jardinero central Andy Pages. Fernando Tatis Jr. anota. 1 1
Xander Bogaerts out con elevado de sacrificio a jardinero central Andy Pages. Manny Machado anota. 1 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 0 .283
M. Betts SS 3-0 0 0 0 .244
W. Smith C 3-0 0 0 0 .301
F. Freeman 1B 3-0 0 0 0 .301
T. Hernández RF 3-0 0 0 0 .252
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .185
A. Pages CF 2-0 0 0 0 .273
A. Freeland 2B 2-1 1 1 1 .228
B. Kennedy 3B 1-0 0 0 0 .077




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Blake Snell 7.0 2 6 5 97-57 1.97
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 1 0 0 .267
L. Arraez 1B 2-0 0 0 0 .288
M. Machado 3B 3-1 1 0 1 .294
R. O'Hearn DH 3-2 0 0 0 .282
X. Bogaerts SS 2-0 0 0 1 .263
G. Sheets LF 3-1 0 0 0 .255
R. Laureano CF 3-1 0 0 0 .299
J. Cronenworth 2B 2-1 0 0 0 .239
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .265




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yu Darvish 6.0 1 1 5 74-48 5.36
Jason Adam 1.0 0 0 1 15-10 1.60

LA Dodgers
San Diego
1 H 6
1 HR 0
4 TB 6
1 DEB 3

LA Dodgers
San Diego
5 K 6
57 ST 58
6 H 1
2 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 73 55 .570 - W1
Padres 72 56 .563 1.0 W3
D-backs 62 66 .484 11.0 W2
Giants 61 68 .473 12.5 L4
Rockies 37 92 .287 36.5 L2
Probabilidad de ganar
76.2 %
7 parte baja
(B:1 S:3 O:3)

LA Dodgers 1 - 2 San Diego
Jake Cronenworth se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 74 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Edwin Moscoso
1era base: Chris Guccione
2da base: David Rackley
3era base: Chad Whitson
Los Angeles Dodgers
73-55 (.570)
1
Baja 7th
3 outs
2
San Diego Padres
72-56 (.563)
Probabilidad de ganar
76.2 %
7 parte baja (B:1 S:3 O:3)

LA Dodgers 1 - 2 San Diego
Jake Cronenworth se poncha tirándole.

Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Dodgers 0 0 1 0 0 0 0 - - 1 1 0
Padres 0 0 0 2 0 0 0 - - 2 6 0
Entradas LAD SD
alta Alex Freeland batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. 1 0
baja Manny Machado pega sencillo con línea a jardinero central Andy Pages. Fernando Tatis Jr. anota. 1 1
baja Xander Bogaerts out con elevado de sacrificio a jardinero central Andy Pages. Manny Machado anota. 1 2
