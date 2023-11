LVBP: ¡Leyenda! A 33 años del adiós al grandeliga venezolano Baudilio Díaz

Un 23 de noviembre, pero del año 1990, Baudilio Díaz, una leyenda de la pelota venezolana, falleció a los 37 años de edad tras una carrera en las Grandes Ligas y en Venezuela con los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Díaz tuvo un accidente mientras instalaba una antena parabólica sobre el techo de su hogar, en la urbanización La Tahona, pero el peso de la misma causó que cayera sobre el ex pelotero y este murió debido a que le cayó encima.

"Bo" fue miembro de la novena Llaneros de Portuguesa, también conocida como Tibuleones, que jugó la temporada 1975-76 luego de que los capitalinos y Tiburones de La Guaira tuvieran problemas con el precio del alquiler del Estadio Universitario de Caracas con la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, fue el venezolano 27 en llegar al béisbol estadounidense.

Una gran carrera

El receptor estuvo durante 13 temporadas en la Gran Carpa con Medias Rojas de Boston, Indios de Cleveland (ahora Guardianes), Filis de Filadelfia y Rojos de Cincinnati. Con los melenudos, "El Cambao" dejó un promedio de .281, con 57 cuadrangulares y 290 remolcadas. Incluso, en su primer año participó en 17 encuentros y tuvo un sorprendente .300 de average con los capitalinos.

Díaz fue partícipe del primer no hit no run lanzado en la historia de la LVBP, cuando recibió los lanzamientos Urbano Ramón Lugo quien dominó totalmente a los Tiburones el 6 de enero de 1973. Asimismo, "Bo" también condujo a Urbano Rafael Lugo el 24 de enero de 1987 para conseguir un no hit no run en la final frente a los litoralenses en el partido que les dio el título de campeones.

El careta logró esas hazañas con padre e hijo, frente al mismo rival y en el mismo escenario: Estadio Universitario de Caracas.

Sin embargo, uno de sus momentos más importantes con los Leones fue cuando consiguió 20 cuadrangulares, que fue en su momento la marca de más jonrones en la LVBP. El 12 de enero de 1980 rompió el récord del magallanero Bob Darwin (1972-73) y bateó su vigésimo vuelacerca frente a Aurelio Monteagudo y su víctima favorita: Tiburones de La Guaira.

Además, se coronó campeón en cinco de las seis finales que disputó con los Leones durante su carrera con el equipo: 1977-1978, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 y 1986-1987.

Díaz fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en el año 2006.