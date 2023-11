LVBP: Angel Padrón confía en el despertar de los Tigres (+ Exclusiva)

Uno de los abridores más consistentes de los Tigres de Aragua en las últimas campañas, Ángel Padrón, se encuentra optimista a pesar del lento inicio de su equipo, mismo que los tienen en la parte baja de la tabla de posiciones en las primeras de cambio de la temporada 2023-2024.

El zurdo, quien ya cuenta con cinco temporadas de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, cinco de ellas con el uniforme bengalí y aunque inició desde el bullpen ha funcionado de muy buena forma como abridor.

“En el primer juego de la temporada me sentí super bien y cómodo, en el segundo juego creo que me pegó un poco la humedad de Maracaibo, sentí un poco las piernas pesadas, pero sé que voy a hacer el ajuste y con el favor de Dios van a salir las cosas bien”, expresó Padrón acerca de sus primeras dos salidas de la temporada.

El lanzador de 26 años de edad valora y disfruta la oportunidad de ser dirigido por Buddy Bailey, a quien espera tomarle muchas enseñanzas. “Creo que es algo inexplicable por como lleva el juego, por todo lo que hizo con los Tigres en ‘La Dinastía’ le tengo un respeto que se merece”.

En la temporada 2023 el zurdo hizo su debut en la Liga Mexicana del Pacífico con los Guerreros de Oaxaca, con quienes dejó efectividad de 5.16 y récord de 3-4, abanicando a 42 rivales en 59.1 entradas de labor, lo que valió llamar la atención del Águila de Veracruz para la temporada 2024.

“Para mí fue super importante haber jugado en México por mi confianza, me siento con más experiencia en cada cosa que hago en el montículo, creo que me ayudó bastante y me va a seguir ayudando con el favor de Dios”, afirmó Padrón sobre su pasantía en México.

Los Tigres no han podido dar el batazo oportuno, pero Padrón se encuentra seguro de que llegará el despertar de los Tigres por la armonía y unión del equipo en el Club House y la combinación de gente joven y experiencia que serán la clave para que los bengalíes se coloquen en puestos clasificatorios.