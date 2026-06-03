Harold Castro sigue fuera de combate en Korea

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El panorama para Harold Castro en la Liga de Beisbol de Corea (KBO) se ha complicado de manera considerable. El estelar jugador de los Leones del Caracas, tendrá que permanecer fuera de acción de forma indefinida tras confirmarse el diagnóstico de su lesión. La gerencia de los Tigres de KIA ha sido tajante respecto al tiempo que el venezolano deberá mantenerse al margen de los terrenos, marcando un antes y un después en su temporada asiática.

Tras días de incertidumbre, el cuerpo médico del equipo confirmó que Castro sufrió un desgarro en el tendón de la corva. Esta lesión, de naturaleza delicada para un jugador de su perfil y movilidad, obliga a un reposo absoluto que se extenderá por al menos seis semanas. Lee Beom-ho, gerente de los Tigres, se reunió recientemente con la prensa para abordar la situación y fue directo al punto: Castro tiene algunos daños y necesitará descansar durante unas seis semanas para poder sanar correctamente.

Hasta el momento de su lesión el pasado 25 de abril, Castro registraba un promedio al bate de .250, con 22 hits en 88 turnos oficiales, además de 16 carreras impulsadas y dos cuadrangulares. Estos números reflejaban a un jugador adaptado a la exigencia del pitcheo asiático y con la capacidad de ser un motor ofensivo para su divisa.