Magallanes confirma sus brazos abridores para la novena semana

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Cómodos en el primer lugar y con un puesto garantizado en el Round Robin, los Navegantes del Magallanes prosiguen su travesía en la ronda regular del Beisbol Profesional Venezolano en su edición 2021-2022.

Para la novena semana de acciones, la tropa dirigida por Wilfredo Romero irá este martes con Gabriel García para medirse a los Tigres de Aragua en el José Bernardo Pérez de Valencia. El zurdo acumula marca de 2-1 con efectividad de 5.97.

Jorge Martínez, con récord de 0-0 y ERA de 7.36, tendrá la responsabilidad el miércoles, en el inicio de una serie corta ante Águilas del Zulia en Maracaibo.

Para el jueves Yohánder Méndez lanzará el segundo duelo contra los rapaces, hasta ahora sus números son de 2-0 y 2.35 en promedio de carreras limpias permitidas.

De regreso en la capital de Carabobo, el experimentado Erick Leal (4-1, 4.22) irá al montículo el viernes ante Bravos de Margarita.

Durante el sábado corresponde al zurdo Robert Zárate medirse a los peligrosos Caribes de Anzoátegui. Presenta balance de 6-1 y ERA de 3.28.

Finalmente, García tendrá su segunda apertura de la semana el domingo, esta vez ante Cardenales de Lara.

La nave tiene marca de 28-13, ha ganado sus series particulares a Caracas (5-2), Margarita (4-2), Aragua (5-1) y La Guaira (5-2). Se encuentra arriba en los careos contra Anzoátegui (3-1), Zulia (3-2) e iguala con Lara (3-3).

