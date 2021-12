Navegantes del Magallanes y su rotación para la octava semana

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

En una situación cómoda en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 2.5 juegos sobre el segundo puesto, en posesión de Cardenales de Lara, los Navegantes del Magallanes han anunciado su rotación de abridores para la octava semana de acciones en el Beisbol Profesional Venezolano.

La nave inicia acciones este martes precisamente ante los Pájaros Rojos, recibiéndoles en el José Bernardo Pérez de Valencia. Para este compromiso el zurdo Robert Zárate se subirá a la lomita con marca de 5-1, 3.66 de efectividad, 0.86 de whip y 15 ponches en 19.2 entradas.

Lea también: Navegantes del Magallanes: una fija para el round robin

Para el miércoles visitarán el Estadio Universitario para el sexto round ante Leones del Caracas. El también zurdo Gabriel García tendrá la responsabilidad de abrir, llegando con registro de 2-1, ERA de 6.53, whip de 1.58 y 15 chocolates recetados en 30.1 innings.

Jorge Martínez, derecho, abrirá fueros en el puerto contra Tiburones de La Guaira buscando su primer triunfo. Tiene balance de 0-0, 4.15 de efectividad, 0.92 de whip y en 4.1 episodios 3 bateadores abanicados.

Lea también: Miguel Rojas dirá presente con los Tiburones de La Guaira

Navegantes del Magallanes para este fin de semana

Por su parte, Yohánder Méndez tendrá las serpentinas el viernes ante la peligrosa toletería de los Tigres en Maracay. 2-0, 2.53 de ERA, whip de 1.55 y 11 ponches en 15 entradas son parte de sus estadísticas.

El sábado, en el último choque de la serie entre los Eternos Rivales, a realizarse en la capital del país, Erick Leal va ante los melenudos, llegando con marca de 3-1, 4.12 de efectividad, 1.26 de whip además de 30 pasados por los fueros en 43.2 episodios.

Finalmente, Robert Zárate tendrá su segunda salida de la semana midiendo fuerzas con La Guaira en el coso de los Chaguaramos.

Rotación de @Magallanes_bbc



Robert Zárate vs. Cardenales (07-12)

Gabriel García vs. Leones (08-12)

Jorge Martínez Vs. Tiburones (09-12)

Yohander Méndez vs. Tigres (10-12)

Erick Leal vs. Leones (11-11)

Robert Zárate vs. Tiburones (12-12).



Via Prensa @Magallanes_bbc