Se alista la Liga de Verano y estas son parte de las figuras para el nuevo circuito

beisbol venezolano

Viernes 11| 10:22 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La Liga Mayor de Beisbol Profesional toma forma y fondo.

En horas de la tarde de este viernes, tal como se anunciara, fue realizada la respectiva selección de jugadores por parte de sus seis integrantes: Marineros de Carabobo, Líderes de Miranda, Guerreros de Caracas, Samanes de Aragua, Lanceros de La Guaira y Senadores de Caracas.

En ese orden realizaron sus escogencias, eligiendo primero del 1 al 6 y luego a la inversa, del 6 al 1.

Durante la primera ronda Marineros se decanta por Engelb Vielma (SS); Líderes por Liarvis Breto (P); Guerreros toma a César Valera (INF); Samanes se decide por Eudis Idrogo (P); Lanceros elige a Jorgan Cavanerio (P) y Senadores a Mayckol Guaipe (P).

Asimismo, en el segundo chanche las elecciones son: Junior Sosa (OF) para Senadores; César Jiménez (P) con Lanceros; Danny Rondón (P) para Samanes; Luis Ysla por Guerreros; Robert Zarate (P) con Líderes cerrando José Martínez (SS) para Marineros.

Respecto a la tercera ronda, Marineros toma a Édgar Durán (INF); Líderes a Niuman Romero (INF); Guerreros a Leonel Campos (P); Samanes a Henderson Álvarez (P); Lanceros a Gregory Infante (P) y Senadores a Ramón García (P).

Para el cuarto turno Senadores se decanta por Óscar Hernández (R); Lanceros suma a Rafael Cova (P); Samanes a Omar Carrizales (OF); Guerreros a Jonathan Mendoza (INF); Líderes a Álex Monsalve (R) y Marineros añade a Eduard Pinto (OF).

En el resto de las rondas estas fueron las elecciones por equipo:

Marineros: Yojhan Quevedo (C), Iván Medina (P), Yóimer Camacho (P), Juan Infante (OF), Nelson Hernández (P) y Luis Bandes (OF).

Líderes: Arsenio León (P), Carlos Arroyo (OF), Jackson Valera (OF), Jean Toledo (P) y Gumersindo González (P).

Guerreros: Rómulo Sánchez (P), Gabriel Bracamonte (C), Josmar Cordero (UTIL), Anthony Ortega (P), Ezequiel Carrera (OF) y Luis Chirinos (P).

Samanes: Déiner López (IF), Ángel Padrón (P), Andrés Pérez (P), Wuilder Rodríguez (P), Anthony Pereira (IF) y Pavel Manzanero (C).

Lanceros: Anderson Gerdel (P), Arvicent Pérez (C), Yoantgel Segovia (OF), Jesús Guzmán (IF), René Reyes (OF), Juan Carlos Torres (C).

Senadores: Anthony Jiménez (OF), Alberto González (IF), Arlett Mavare (P), Josmil Pinto (C), Yoervis Medina (P) y Jefferson Medina (P).