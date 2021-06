José Alguacil: "Cuando ganemos la medalla estaremos satisfechos"

beisbol venezolano

Viernes 4| 12:07 pm





Guillermo Yáber Llanos / @guilloyabe

La selección de beisbol se prepara para lograr el sueño de estar en los Juegos Olímpicos, Tokio es la meta, pero no es el final del camino, así lo contó en exclusiva José Alguacil.

“Estar en Tokio es la meta que nos hemos trazado, vivimos momentos difíciles en el país, este año con la pandemia le dije a mis jugadores que nos debíamos plantear la idea de darle esa felicidad al país e ir a Tokio. Estamos en la mitad del camino y nos falta la otra mitad para cumplir la meta” dijo el manager de la selección.

José Alguacil ha sido enfático en transmitir el mensaje que el éxito de este equipo será la unión de cara al evento. “No es fácil engranar un equipo y menos en corto tiempo, pero nos hemos comunicado los coaches han sido de un gran soporte y el profesionalismo de todos los jugadores que están aquí. No soy conformista, la única meta es llegar a Tokio, pero no solamente esto sino traer una medalla al país, eso ayudaría en muchas áreas, puede ser el principio de algo muy grandioso del país para el deporte.

Tener a Mike Álvarez es un plus, tenemos una amistad muy fuerte, somos familia casi, nació cuando estuvimos con Magallanes como técnicos, compartimos muchas ideas y siempre nos hemos enfrentado del lado contrario, pero siempre ha sido mi primera opción, no se ha podido dar en profesional, pero se dio la oportunidad en la selección. Sin quitarle el mérito a Darwin (Marrero) y Cibney (Bello) quienes nos siguen ayudando a pesar de no estar aquí”.

“Han sido días largos, hemos estado hasta viendo juegos y poniendo un plan, tenemos un grupo de personas que nos ayudan en la parte informativa y sabermétrica, Rafael Yáñez y Eduardo Brizuela nos han dado informaciones importantes, ellos han sido parte de nuestras reuniones y nos han dado algo muy valioso. No estamos pensando solo en los juegos de la Súper Ronda, pensamos en los juegos de Tokio y hasta que no vea una medalla olímpica en nuestro cuello no nos sentiremos satisfechos, porque ese es el objetivo final” terminó José Alguacil.