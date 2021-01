Engelb Vielma: He trabajado mucho en la ofensiva con Robert Pérez

beisbol venezolano

Lunes 4| 9:09 pm





Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. La actuación ofensiva de Engelb Vielma y su regularidad son aspectos que cuentan en Navegantes del Magallanes debido a que su llegada fue para darle estabilidad al campocorto, y batear afianza su continuidad en la alineación de Carlos García. Además, cuenta con un aliado para mejorar al bate, como el coach de bateo y leyenda de la LVBP, Robert Pérez.

“He trabajado mucho en la ofensiva con Robert Pérez que me ha ayudado trabajando desde temprano en la jaula de bateo, me he enfocado en el ángulo del bate y de chocar la bola hacia los callejones”, dijo el infielder al departamento de prensa de los filibusteros sobre su trabajo con 'la pared negra'.

Su promedio luego de 27 encuentros, es de .289, tras dar 22 indiscutibles en 76 veces al bate. Sus números en extrabases son interesantes, al dar diez en total, siendo seis de ellos dobles y un par de cuadrangulares. “Estoy enfocado en chocar la bola y hacer swing más duro. Gracias a Dios está dando resultados”, enfatizó el pelotero de 26 años.

Vielma llegó en esta campaña proveniente de Águilas del Zulia, en un cambio que se efectuó a pocos días de iniciar el certamen. Solo se ha perdido un encuentro de la nave, la cual pelea por avanzar en la división occidental.

Es el criollo 382 en llegar a la MLB. Busca retornar a las mayores y para eso trata de sostener sus actuaciones en Venezuela, donde ha visto la acción necesaria en pos de conseguir una nueva oportunidad. Cuenta con el aval del 'Almirante’, piloto que apuesta por su talento.

“Me llevo bien con Carlos García. Conversamos mucho, siempre hablando en trabajar el enfoque y las jugadas de rutina”, concluyó el marabino, que tiene porcentaje de fildeo de .972, con cuatro errores y 88 asistencias en 205.2 innings a la defensiva.