Andrés Machado busca ser abridor a tiempo completo con Caribes

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Caribes de Anzoátegui está nuevamente con una sonrisa tras un cambio, pues luego de la controvertida salida del jardinero Gorkys Hernández, han sacado crédito de la pieza vital que obtuvieron en esa transacción, el lanzador Andrés Machado. El derecho ha sido bastión del bullpen oriental, al punto de ser el que más victorias tiene junto con José Ascanio este año.

“De verdad que las cosas pasan para mejor y aquí estoy con Caribes, fue un cambio que no me lo esperaba porque no me habían comentado que pensaban cambiarme y cuando pasó pensé que era un nuevo equipo, una nueva meta”, dijo a Meridiano.Net el serpentinero nacido en Valencia hace 27 años y que proviene de Cardenales de Lara, organización en la que debutó.

En tres encuentros trabajados, uno de ellos como abridor, este brazo con experiencia en Grandes Ligas (2017, Reales de Kansas City) posee récord de 2-0 y una efectividad inmaculada en 7.1 innings de labor, aunque ha permitido siete imparables y concedió tres boletos, se las ha arreglado para sacar los ceros y ponchar a cuatro bateadores.

Sus actuaciones también tienen un punto a resaltar, su trabajo con Mike Álvarez, el coach de pitcheo de los aborígenes. “Cuando hicieron el cambio, lo primero que dijo mi agente es que iba a trabajar con Mike Álvarez, una persona con mucha experiencia en la liga y afuera, que sabe mucho y lo primero que hizo cuando llegué fue tener buena comunicación, me preguntó cuáles eran mis pitcheos y mi forma de lanzar”, soltó Machado.

Si bien, el fuerte de la “Tribu” es el bateo, siendo la única novena que liga de manera colectiva por encima de .300 (.305), el pitcheo ha dado la cara al ser tercero entre los ocho equipos (3.82 en porcentaje de carreras limpias permitidas), algo que el bigleaguer sabe. “Seguimos trabajando al cien por ciento, estamos trabajando en conjunto para que el bateo y pitcheo se mantengan siempre y lograr el objetivo que queremos”.

Esa meta es llegar a la Serie del Caribe como campeón de la LVBP, que también lo tenía en mente si se montaba en el morrito con los “Pájaros Rojos”, pero ahora la trasladó a Puerto La Cruz junto al infielder Diego Castillo, por el experimentado jardinero.

Futuro al aire

Machado también está a la búsqueda de concretar con una nueva franquicia de MLB, luego de pertenecer por años a los monarcas. Sin embargo, aunque ha hablado con varias de ellas, la exigencia es común.

“He tenido conversaciones con algunos equipos, pero no se ha llegado a nada porque todos dicen lo mismo, no me han visto pitchar en un año, quieren verme lanzar innings y vamos a esperar a ver qué pasa más adelante”, expresó el carabobeño. Su intención es ser iniciador a tiempo completo en la rotación del mánager Jackson Melián, por lo que continúa esforzándose.

En 2017 alcanzó el grado y laboró en 3.2 entradas, en las que toleró hasta nueve carreras y diez petardos, además de dos cuadrangulares. Ahora para convencer que está en condiciones busca dar comienzo a cada compromiso.

“Estoy poniéndome al 100 por ciento para estar en la rotación de abridores ya que tenía dos años que no estaba allí y esos son los planes. También necesito lanzar innings porque fue una temporada en la que no vi mucha acción y estoy en la agencia libre, necesito lanzar más y trabajar como abridor”, se sinceró el diestro que solo actuó en una Liga Independiente este año.

Tendrá su segunda salida como iniciador este sábado contra Tigres de Aragua en Maracay.