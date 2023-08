MLB: Ronald Acuña Jr habla sobre sus posibilidades de llegar al 40-40

Llegar al mítico registro de cuarenta cuadrangulares y cuarenta bases robadas en la presente temporada se ha convertido en una meta que Ronald Acuña Jr quiere conseguir, luego de que esta se le escapara en el año 2019.

En aquel año, el pelotero nacido en La Sabana había superado los cuarenta vuelacercas al haber conectado 41 en total, pero solo registraría treinta y siete estafadas. Sin embargo, en la actual campaña, las cosas podrían ser diferentes.

"Yo creo que, si Dios quiere, que lo logre, en algún momento eso se va a dar", manifestó "El Abusador", quien posee su mejor marca en cuanto a intentos exitosos de robo de base en su carrera con un total de cincuenta y seis.

Si bien este es uno de los grandes objetivos del pelotero guaireño, este no lo considera una urgencia: "no lo tengo como un objetivo así, de que quiero lograr esta cosa y esta cosa. Lo que más me enfoca es mantenerme saludable. Eso es lo más importante, la salud. Después, cuando uno tiene salud, uno ve qué hace ahí en el terreno".

"Uno se fija todos los días, porque cuando tú vas a jugar, hay una pantalla gigante que te pone todos tus números", manifiesta Acuña Jr, que se encuentra a tan solo cuarenta estacazos de unirse a un selecto grupo en Las Mayores que está conformado por Barry Bonds, Alex Rodríguez, José Canseco y Alfonso Soriano.

Cabe destacar que, en 2019, su mejor temporada jonronera, el nacido en La Sabana poseía un total de veintisiete cuadrangulares en 114 juegos, los mismos que ha disputado en la actual zafra (donde posee 26), motivo por el cual no sería descabellado que alcance el 40-40.

Luego de superar una lesión de ligamento cruzado, Acuña Jr ha registrado muy buenos números en la Gran Carpa, convirtiéndose en uno de los favoritos al MVP de la Liga Nacional: "de verdad, pasé por un momento difícil. Yo creo que el año pasado fue uno de mis momentos más difíciles al luchar con la rodilla, porque a veces me levantaba bien, a veces con dolor. Pero este año ya estoy bien, gracias a Dios".