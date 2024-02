MLB: Mira cómo Jakson Chourio le pega a la pelota en el Spring Training

El super prospecto venezolano Jackson Chourio es, sin dudas, una de los jugadores que más tiene potencial para el futuro y que dará la cara por Venezuela, puesto que tanto es así consiguió firmar una extensión de contrato sin ni quisiera pisar las Grandes Ligas.

Chourio ya se encuentra entrenando en el Spring Training con los Cerveceros de Milwaukee, se le vio tomando turnos y conectando muy bien la pelota. En 128 partidos en la temporada 2023, divididos entre AAA y AA, dejó línea ofensiva de .283/.338/.467 con 22 cuadrangulares, 91 carreras remolcadas.

Recordemos que el jardinero firmó por 80 millones que le garantiza la mayor cantidad de dinero para un pelotero sin haber jugado en las Grandes Ligas, aunque también comentó que no siente presión de esto. “Creo que estaré bien, me parece que tenemos un buen equipo y las cosas irán de la mejor manera. De mi parte, lo único que me enfoco es esforzarme al máximo, ser mi mejor versión y dando lo mejor para conseguir victorias”, comentó a la prensa de MLB en Estados Unidos.