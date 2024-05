MLB: Esto dijo Joe Espada sobre el estado de salud de Cristian Javier y José Urquidy

La temporada 2024 de Major League Baseball (MLB) no ha sido la mejor para Houston Astros, pues en los primeros dos meses de campaña los dirigidos por el boricua Joe Espada tienen marca de 25-32 y están lejos de los primeros lugares de la División Oeste de la Liga Americana, la cual lidera Seattle Mariners con récord de 31-27.

Aunado a eso, el equipo texano ha sufrido lesiones en este período. Una de ellas la de uno de sus abridores, José Urquidy, quien no ha podido lanzar este año. Junto a él está en la lista de lesionados el dominicano Cristian Javier, otro de los pitchers. A diferencia del mexicano, Javier sí pudo lanzar en la presente temporada, con tres aperturas, la última de ellas el 21 de mayo.

Houston Astros buscará sobreponerse a las bajas

Seis días después, el 27 de mayo, fue puesto en la lista de lesionados por problemas en su antebrazo. Ante estas bajas en el cuerpo de lanzadores, se esperaba que Joe Espada diera una actualización de su estado de salud este viernes 31. Sin embargo, el puertorriqueño no lo hizo.

De acuerdo al periodista Chandler Rome, de The Athletic, la razón fue que el estratega, quería darle espacio: "Después de decir que hoy habría una actualización sobre Cristian Javier y José Urquidy, Joe Espada no tenía ninguna. Dijo que se reunió hoy con ambos lanzadores y quería “darles su espacio” mientras esperaba una segunda opinión. Cuando se le preguntó si sus UCL están intactas, Espada no hizo comentarios", dijo Rome en su cuenta personal de la red social X.

Houston Astros se medirá este viernes en el Minute Maid Park a Minnesota Twins, con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque a tener marca por encima de los .500.