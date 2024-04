MLB: ¡Con una condición! Dejaron en libertad a Ippei Mizuhara, ex traductor de Ohtani

Ippei Mizuhara hace hace poco menos de un mes era conocido principalmente por ser el traductor y mejor amigo de la superestrella japonesa de Grandes Ligas, Shohei Ohtani. Sin embargo, esta situación cambió el 20 de marzo.

Ese día fue acusado de robar 4.5 millones a la figura de Los Angeles Dodgers para realizar apuestas ilegales, por lo cual se inició una investigación federal que declaró inocente al pelotero y la cifra que habría sustraído era mucho mayor, de alrededor de 16 millones de dólares.

Ippei no podrá salir de California

Todavía hay mucha incertidumbre sobre este caso. Lo último que se comunicó fue que Ippei tuvo que acudir a una corte de California para su juicio. Ahora, este viernes 12 de abril se actualizó la información, pues de acuerdo al periodista Sam Blum, encargado de cubrir a Los Angeles Angels (ex equipo de Ohtani) para MLB.com, Mizuhara quedará en libertad de manera temporal mientras avanza el caso. Aunque cumplirá con una condición.

"ippei Mizuhara compareció ante el tribunal con grilletes en los tobillos, que luego le quitaron. Es liberado con una fianza de 25.000 dólares, junto con numerosas condiciones. No puede salir del distrito central de California sin permiso. No puedo contactar con Ohtani. Tiene que hacer un programa de adicción a los jugadores, etc.", comentó Blom