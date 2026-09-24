Miguel Rojas Hace Historia al Ganar el Premio Roy Campanella 2026 con los Dodgers

El experimentado jugador venezolano Miguel Rojas ha consolidado una vez más su estatus como uno de los líderes indiscutibles dentro de las Grandes Ligas, al ser nombrado ganador del Premio Roy Campanella 2026. Esta designación no es un logro aislado en su carrera, ya que, por tercera ocasión, el venezolano será condecorado como el ganador de este prestigioso premio.

​¿Qué Significa el Premio Roy Campanella en el Beisbol?

​Para comprender verdaderamente la magnitud de este reconocimiento, es fundamental entender lo que representa dentro de una de las organizaciones más históricas del beisbol. Este galardón lo otorgan los Dodgers al jugador que mejor ejemplifica el espíritu y liderazgo del difunto receptor del Salón de la Fama.

Recibir este premio demuestra que el impacto del venezolano trasciende las estadísticas tradicionales en el terreno de juego; se trata de un reconocimiento directo a su capacidad para guiar, motivar a sus compañeros y actuar como un verdadero ancla moral y competitiva dentro del equipo.

​Alcanzando un Hito Exclusivo Junto a Justin Turner

​La constancia de Rojas en su rol como líder indiscutible lo ha llevado a alcanzar una marca histórica muy particular dentro de la franquicia californiana. Al ser seleccionado para recibir este galardón por tercera vez, entra en una categoría sumamente exclusiva de jugadores. Tal como indica el reporte, desde Justin Turner, ninguno había ganado este premio en tres oportunidades. Lograr igualar la marca de una figura tan emblemática subraya la profunda huella y la cultura de éxito que Rojas promueve diariamente entre sus compañeros de equipo.

​Detalles de la Ceremonia de Entrega en Los Ángeles

​Los fanáticos del beisbol tendrán la oportunidad de presenciar el merecido reconocimiento público de esta hazaña durante la actual temporada. La información confirma que Rojas será honrado este jueves en el compromiso Padres vs Dodgers. Este tipo de ceremonias representan un momento clave donde tanto la organización, el cuerpo técnico y la afición local rinden un cálido tributo al pelotero justo antes de iniciar las acciones en el diamante.

​El continuo éxito y reconocimiento de Miguel Rojas no solo enaltece su brillante trayectoria individual, sino que también resalta el profundo impacto positivo de los peloteros latinoamericanos en las Mayores.