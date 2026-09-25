Cleveland Guardians rozan una marca inédita en MLB

Los Cleveland Guardians se encuentran protagonizando una de las anomalías estadísticas más fascinantes en la historia moderna del béisbol de las Grandes Ligas. En una disciplina donde las miradas suelen centrarse en las grandes cifras individuales y en los bateadores de poder, la organización de Ohio está consolidando su pase a la postemporada desafiando más de un siglo de registros tradicionales.

El mérito de la escuadra no radica únicamente en su posición en la tabla, sino en la inédita forma en que ha construido sus victorias. En la historia de las Grandes Ligas, jamás un equipo ha logrado disputar los playoffs en una temporada regular completa de 162 juegos sin contar con al menos un pelotero que alcance los .300 de promedio, 20 jonrones, 75 carreras impulsadas o 40 bases robadas. Cleveland aspira a convertirse en la primera franquicia en romper ese paradigma.

Un fenómeno estadístico sin precedentes

Históricamente, incluso los equipos apoyados casi exclusivamente en el pitcheo o en el juego pequeño contaban con al menos una figura que superaba alguno de estos umbrales cuantitativos. Plantillas memorables del pasado, caracterizadas por un bajo rendimiento ofensivo general, siempre tuvieron a un velocista que superó las 40 estafadas o a un bateador de contacto que rebasó los .300 de promedio.

En la actual campaña de los Cleveland Guardians, la producción se encuentra repartida de manera tan homogénea que ningún jugador ha alcanzado de forma individual dichos hitos:

Sin bateadores de .300: Ningún jugador calificado en el orden al bate alcanza la codiciada cifra de promedio.

Sin cañoneros de 20 cuadrangulares: La cuota de poder está dividida entre varios nombres sin que uno solo llegue a las dos decenas de batazos de vuelta completa.

Sin impulsadores de 75 carreras: La remolcada de anotaciones no depende de un bateador limpiador tradicional.

Sin velocistas de 40 bases robadas: La agresividad en las almohadillas es una herramienta colectiva y no el dominio exclusivo de un especialista.

La fórmula de Cleveland: Profundidad, bullpen y juego colectivo

La capacidad de pelear los primeros puestos del campeonato sin contar con líderes en los departamentos tradicionales de bateo se explica a través de la optimización del plantel. La gerencia y el cuerpo técnico han priorizado el uso de alineaciones basadas en emparejamientos favorables, la ejecución de fundamentos para fabricar carreras en momentos oportunos y la defensa de alto nivel.

A esta estructura ofensiva coral se le une el factor determinante de la franquicia: un cuerpo de pitcheo y un relevo de élite capaces de sostener marcadores estrechos. Al mitigar el daño de las ofensivas rivales, los Cleveland Guardians no requieren de marcadores holgados ni de despliegues de poder para conseguir los triunfos, demostrando que la profundidad del roster puede prevalecer sobre las individualidades en el béisbol contemporáneo.