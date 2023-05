MLB: Eduardo Rodríguez y la clave para su gran momento

El abridor de los Tigres de Detroit, Eduardo Rodríguez, continúa intratable desde el montículo y este miércoles logro su sexta apertura al hilo en que no cede ningún tipo de libertades a la ofensiva rival, en este caso ante los Guardianes de Cleveland.

"Solo estoy pensando en lanzar strikes", expresó Rodríguez después del juego. "En los cuatro días antes del encuentro, estuve trabajando en el bullpen, en la sala de entrenamiento, en la sala de pesas y leyendo los informes de exploración del otro equipo. Eso es lo que creo que me mantendrá donde estoy", fueron las palabras del criollo.

El venezolano recibió respaldo de cinco carreras en tres entradas y lo Tigres superaron a domicilio a los Guardianes de Cleveland, 5-0, en donde lanzó siete entradas en blanco para dejar su efectividad de 1.57 en ocho aperturas en 2023.

Rodríguez ha sido uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas en sus últimas seis aperturas, en donde ha dejado efectividad de 0.43 (dos carreras, 41.2 entradas) con seis bases por bolas y 41 ponches.

With another impeccable start, Eduardo Rodriguez lowers his ERA to 1.57. pic.twitter.com/JBwKXmTSG5