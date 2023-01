MLB: Carlos Correa tiene una nueva oferta sobre la mesa junto a la de Mets

Carlos Correa sigue sin equipo y las negociaciones con los Mets de Nueva York no están encaminadas a la mejor ruta. Según reportes del periodista Jon Heyman, el campocorto puertorriqueño habría entrado en contacto con uno o dos equipos para finiquitar una posible firma. Esto, luego que su trato con el equipo de la Gran Manzana se estancara al no poder pasar los exámenes físicos de manera positiva. De esta forma, peligra la oferta de 312 millones de dólares y 12 años por el toletero boricua.

Luego de dos semanas sin avances evidentes, el agente de Correa, Scott Boras decidió tocar algunas puertas y tantear ofertas. Los Mellizos de Minnesota han emergido, luego de que el toletero disputara la temporada 2022 con ellos. Para el equipo, no fue un problema el contrato que le ofrecieron a Carlos Correa y este terminó al final de la temporada. Parece que el interés por volver a traer al boricua al Truist Park está latente.

Updated Correa story: Carlos’ camp in contact with at least one other team for the first time in 2 weeks as negotiations with the Mets regarding contract language are a bit stickyhttps://t.co/jhho6HaY2k