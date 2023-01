MLB: Yankees poseen el bullpen más efectivo y barato de la liga

Redacción Meridiano

Los Yankees de Nueva York llegarán a la temporada 2023 de las Grandes Ligas con uno de los mejores bullpen de la liga, con la incorporación de Carlos Rondón en la agencia libre, el conjunto de la Gran Manzana posee mejores cartas para competir este año, al igual que otros peloteros que estaban lesionados se incorporarán a las prácticas, siendo este uno de los mejores aspectos que posee el equipo.

Se espera que para este 2023, el bullpen de los Yankees supere el tercer lugar del año anterior, en especial con la presencia de serpentineros como Wandy Peralta, Jonathan Loáisiga, Michael King, Clat Holmes, Greg Weissert y Ron Marinaccio.

The Yankees have 6 IMPACT bullpen arms making a total $11.65M in '23.



Wandy Peralta: $3M projected salary

Ron Marinaccio: $700K

Greg Weissert: $700K

Jonathan Loáisiga: $2M projected salary

Michael King: $1.75M projected salary

Clay Holmes: $3.5M projected salary



Pretty great!