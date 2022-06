MLB: Venezolano es llamado por Angelinos para enfrentar a Seattle

Manuel Gil / @GilManuel29

El zurdo de los Angelinos de los Ángeles, José Suárez, ha recibido novedades por parte del equipo de las Grandes Ligas.

Suárez ha estado viendo acción en Triple-A Salt Lake y los Angelinos lo han llamado para que se suba a la lomita en la apertura del duelo ante los Marineros de Seattle este domingo.

Ya ha sucedido en este 2022 que José recibe el llamado y luego es enviado de vuelta a la filial de Triple-A, ahora el criollo tiene una oportunidad para ganarse un puesto en el equipo grande.

#Angels Transactions:

•Recalled LHP José Suarez from Triple-A Salt Lake



Following last night’s game, RHP Janson Junk was optioned to Triple-A Salt Lake