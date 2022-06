MLB: Lo que hay que saber del regreso de Freddie Freeman a Atlanta

Frederlin Castro ǀ @fr3djcd

Los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Bravos de Atlanta para una serie de tres juegos este fin de semana, comenzando el viernes por la noche en Truist Park. Es una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021 y en realidad de 2020 también.

¿Podría ser un adelanto de la tercera serie de campeonato de la liga consecutiva entre estos dos titanes de la Liga Nacional? Tal vez.

A look back at what really led to Freddie Freeman becoming a Dodger and why most Braves fans will likely shower him with love throughout this weekend https://t.co/oeKC1uPp98 pic.twitter.com/0EHo5gnwM3