Shohei Ohtani y un récord único en la historia de la MLB

Harold Capote Fernández

Desde su llegada a las Grandes Ligas, Shohei Ohtani no deja de maravillarnos con su enorme talento, tanto con el madero como en las serpentinas, y con lo conseguido esta semana el japonés realizó una hazaña única en la MLB.

En la jornada del martes, contra los Reales de Kansas City, Shohei ligó de 4-3, un sencillo y par de jonrones para remolcar 8 carreras; como si fuese poco, a la noche siguiente, también contra los monarcas le correspondió subirse al montículo y lanzó 8 entradas completas de apenas 2 imparables en contra, 1 solo boleto y la sustancial cantidad de 13 ponchados.

De acuerdo a ESPN Stats & Info, esta fue la primera vez que un jugador logra 8 impulsadas y 13 abanicados en noches consecutivas.

