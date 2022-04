Álex Cora, mánager de Medias Rojas de Boston, positivo a COVID-19

Redacción Meridiano

El mánager de Medias Rojas de Boston, Álex Cora, arrojó positivo a COVID-19 este jueves. El puertorriqueño no estuvo en el banquillo esta tarde en la derrota por 2-3 de la novena de Massachusetts frente a Toronto Blue Jays.

Red Sox announce manager Alex Cora tested positive for COVID-19 and won't travel with the team to Tampa Bay Cora has mild symptoms and is fully vaccinated and boosted

El boricua no viajará con su equipo para disputar la serie con los Rays de Tampa Bay. Cora está vacunado con refuerzo y presenta síntomas leves. El receptor Kevin Plawecki, el jugador de cuadro Jonathan Araúz y dos miembros del personal también siguen positivos. Por su parte, el catcher Christian Vázquez fue activado tras un falso positivo.

The #RedSox today reinstated C Christian Vázquez from the COVID-19 Related Injured List.



To make room for Vázquez on the active roster, the club optioned C Ronaldo Hernández to Triple-A Worcester.