Tigres tiene preparada sorpresa para el hit 3000 de Miguel Cabrera

Carlos Colón | @carlosac1_

Con la historia en camino, hay que prepararse para recibirla como es debido. Por eso, los Tigres de Detroit ya buscan la manera de celebrar el hito histórico que está por alcanzar Miguel Cabrera para ingresar al club de los 3000 hits conectados.

Ya el conteo regresivo inició. Miguel Cabrera está a cuatro imparables de llegar a tan selecto club y el Comerica Park espera celebrarlo con él.

El gran número se encuentra al fondo del jardín central. Los 2996 hits se hacen ver justo al lado de los 502 cuadrangulares que tiene en su carrera, siendo movido y actualizado con cada contacto que sume.

The Miguel Cabrera 3,000 hit tracker is ready. The Tigers have plans to stop the game and celebrate when it happens. pic.twitter.com/lDKJnhLThL