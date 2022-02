¿Qué se ha acordado hasta ahora en las negociaciones entre MLB y el Sindicato?

Frederlin Castro | @fr3djcd

Cuando el comisionado Rob Manfred se reunió con los medios de comunicación el jueves pasado, reveló que las dos partes han acordado la implementación del bateador designado universal. Es algo que se ha anticipado desde hace tiempo, pero es agradable escuchar al comisionado decirlo en voz alta, aunque no se hará oficial hasta que se acuerde un nuevo Acuerdo Laboral Colectivo (CBA).

Manfred también reveló que la MLB y la MLBPA han acordado eliminar la compensación de selecciones del draft para los agentes libres. Los equipos pueden seguir recibiendo una selección en algunos casos si pierden a un jugador en la agencia libre, pero un club ya no perderá una selección por el fichaje de un agente libre.

Las dos partes han acordado la idea de una lotería del draft, aunque el número de equipos que participarían sigue siendo objeto de debate. La MLB quiere limitarlo a los equipos con los tres peores registros de la temporada anterior, mientras que la MLBPA quiere que ocho clubes sean elegibles.

Remember this quote from Rob Manfred:'



"I consider missing games as a disastrous outcome for this industry."