Todo lo que hay que saber sobre el primer paro laboral de MLB desde 1994-95

Frederlin Castro

A las 11:59 p.m. del pasado miércoles 1º de diciembre, expiró el convenio colectivo de trabajo (CBA), el acuerdo negociado que rige casi todos los aspectos de la relación laboral entre los jugadores de las Grandes Ligas y los propietarios de los equipos.

Puede que ahora mismo te estés preguntando qué es un cierre patronal, cómo funciona, qué sentido tiene y qué significa para el deporte.

¿Qué es un cierre patronal?

En esencia, hay dos tipos de paros laborales. Una huelga es cuando la parte laboral, los jugadores representados por su sindicato, en este caso, detiene las operaciones. Un cierre patronal se produce cuando la dirección -los propietarios de los equipos, en este caso, inicia el paro. En términos sencillos, una huelga es una negativa a trabajar, y un cierre patronal es una negativa a permitir que se trabaje.

En el ámbito de las Grandes Ligas, un cierre patronal significa que el proceso de la agencia libre se congelaría con algunos grandes nombres todavía en el mercado (esta congelación es la razón por la que vimos tal enjambre de fichajes antes de la fecha de expiración del CBA). Dado que todas las transacciones quedarán en suspenso, un cierre patronal también significa que no habrá intercambios.

Los jugadores no podrán utilizar las instalaciones de los equipos durante el cierre patronal, y si el paro dura más que unos pocos días, las Reuniones Invernales y el Draft de la Regla 5 se cancelarán y pospondrán indefinidamente, respectivamente. Si el cierre patronal se prolonga hasta enero, entonces el intercambio de cifras de arbitraje entre los jugadores elegibles y sus equipos se retrasará. Si se llega a enero sin un acuerdo, el calendario de entrenamientos de primavera podría estar en peligro. En el peor de los casos, el cierre se prolongaría lo suficiente como para forzar la reprogramación o incluso la cancelación de los partidos de la temporada regular. Es un poco prematuro preocuparse por eso ahora, pero está dentro del rango de resultados posibles.

¿Por qué hay un cierre patronal?

Como ya se ha indicado, porque todavía no se ha acordado un nuevo convenio colectivo y los propietarios no están dispuestos a permitir que la temporada baja continúe sin uno. Al igual que los propietarios, a los jugadores no les gusta avanzar con el calendario habitual de la temporada baja y la temporada alta sin un convenio colectivo, y probablemente harían una huelga cerca del comienzo de la temporada o durante la temporada, cuando su influencia es mayor.

Los propietarios, sin embargo, no quieren que los jugadores obtengan esa ventaja, por lo que un cierre patronal antes de los entrenamientos de primavera es, en cierto modo, una medida preventiva por parte de los propietarios y del comisionado Rob Manfred (cuyo trabajo es, básicamente, hacer la oferta de los propietarios de los equipos). El objetivo no es sólo acelerar el ritmo de las negociaciones del CBA, sino también hacer más probable que los jugadores se plieguen a la voluntad de los propietarios en múltiples frentes. Sobre todo, se trata de un intento de los equipos de presionar al sindicato para que acepte el conjunto de propuestas de los propietarios para el próximo CBA. Además, los equipos esperan que la paralización del juego con algunos jugadores sin firmar aún en el mercado, debilite la solidaridad del sindicato a medida que el cierre patronal se prolonga.

¿Cuánto durará el cierre patronal de la MLB?

Es una incógnita. Es una situación totalmente fluida, pero ambas partes expresaron hace algún tiempo de que se haría algo antes de que expirara el actual CBA. Esto no ha sucedido, pero sugiere que al menos existe una base. En el pasado, algunos paros laborales han durado menos de una semana, y otros se han contado por meses. Esto último provocaría grandes trastornos en el deporte, y cada parte tiene grandes incentivos para evitar que se llegue a esa situación. Por ahora, la suposición por defecto es que los asuntos se resuelven antes de que la temporada regular se vea afectada.

¿Por qué se pelean?

Desde el punto de vista de los jugadores, les gustaría abordar la reducción de su participación en los ingresos de la liga (indicada en parte por la disminución del salario medio de los jugadores), la práctica ocasional de la manipulación del tiempo de servicio (es decir, cuando los equipos retienen a un prospecto claramente preparado para retrasar su agencia libre y su elegibilidad para el arbitraje durante un año completo). Los equipos cada vez son más jóvenes y el sindicato luchará por conseguir que los jugadores más jóvenes reciban una remuneración más acorde con su valor en el campo, a la vez que se buscan incentivos para que los equipos sean más competitivos entre sí. Los propietarios, por su parte, tratarán de mantener el statu quo, ya que el CBA que expiraba les beneficiaba en gran medida. Al final, sí, es una pelea por dinero, lo que, para ser justos, es una muy buena razón para pelear.

¿Ha sucedido esto antes?

Este es el cuarto cierre patronal desde que la MLB y el sindicato negociaron el primer CBA a finales de la década de 1960. El primer cierre patronal fue en 1973 y se resolvió antes de que se viera afectado ningún partido de la temporada regular. El siguiente fue el cierre patronal de 1976, que también terminó sin afectar a la temporada regular. Luego vino el cierre patronal de 1990. De nuevo, no se canceló ningún partido de la temporada regular, pero los entrenamientos de primavera se vieron muy comprometidos. Además, el inicio de la temporada regular se retrasó.

Si la historia de los cierres patronales sirve de guía, sería sorprendente que el cierre patronal de 2021 durara lo suficiente como para alterar el calendario de la temporada regular de 2022.