Jugadores de MLB reaccionan al cierre patronal y cambian sus avatares en las redes sociales

El Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) de las Grandes Ligas expiró el pasado 1º de diciembre a las 11:59 de la noche, lo que ha provocado un cierre patronal. El CBA permite a la MLB y a la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) llevar a cabo sus actividades y, al expirar, los propietarios tomaron la decisión unánime de bloquear a los jugadores.

El comisionado Rob Manfred dio la noticia en una carta que decía: "Simplemente, creemos que un cierre patronal fuera de temporada es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo."

Un cierre patronal no era necesario con la expiración de la CBA. La liga podría haber seguido trabajando con normalidad y, al mismo tiempo, elaborar un nuevo acuerdo. Sin embargo, el cierre patronal se hizo esperar a medida que se acercaba la fecha límite del 2 de diciembre y las dos partes no podían acordar un nuevo CBA.

Muchos jugadores de la MLB han acudido a Twitter para expresar su opinión sobre el asunto. Estos son algunos de sus tweets, muchos de los cuales giran en torno a que la liga no puede utilizar el nombre, la imagen o la semejanza de un jugador durante el cierre patronal.

It’s amazing to see players around the league change their avi in solidarity. MLB can take away our image but never our LIKENESS!

Todas las fotos de los jugadores actuales han sido borradas de MLB.com, incluso en las páginas de las listas de los equipos. En vista de ello, algunos jugadores han cambiado sus fotos de perfil en las redes sociales por una simple silueta de un jugador.

Tyler Matzek cambió su biografía a: "Ex jugador de los Atlanta Braves #68 (a partir de ahora, gracias al tío Rob)", en referencia a Manfred.

Algunos jugadores de los Yankees hablaron de las técnicas de recuperación:

Since MLB chose to lock us out, i’m not able to work with our amazing team Physical Therapists who have been leading my post surgery care/progression. Now that I’m in charge of my own PT- what should my first order of business be? I’m thinking I’m done with this boot. It can go😎