¿Cuánto durará el cierre patronal de la MLB?

Frederlin Castro

Ya es oficial: Las Grandes Ligas de Béisbol están en su primer paro laboral desde la huelga de jugadores de 1994-95. A las 11:59 de la noche del miércoles 1º de diciembre, el acuerdo de negociación colectiva 2017-21 expiró, lo que significa que la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB no tienen un contrato en vigor para llevar a cabo los negocios. Un cierre patronal comenzó minutos después de la expiración del contrato colectivo (CBA), y ahora todos esperamos una resolución.

¿Qué significa el cierre patronal para el resto de la temporada?

Bueno, nadie lo sabe en este momento. El calendario de la MLB es una gran incógnita en este momento. Vamos a aprender estas cosas a medida que avanzamos las próximas semanas. Aquí están los próximos eventos de la temporada baja originalmente programados y lo que el cierre patronal significa (o podría significar) para ellos.

Del 6 al 9 de diciembre: Reuniones de Invierno en Orlando

La parte de las ligas mayores de las Reuniones de Invierno ha sido cancelada. Dicho esto, las Reuniones de Invierno son un evento de las ligas menores, los equipos de las ligas mayores sólo se unen, y la parte de las ligas menores continuará según lo programado. Eso significa que habrá ferias de empleo, ferias comerciales, exposiciones promocionales y cosas por el estilo. Sin embargo, los ejecutivos de los 30 equipos de las ligas mayores no estarán allí haciendo negocios como suelen hacer durante las Reuniones Invernales.

9 de diciembre: Draft de la Regla 5

Existe un precedente de que el Draft de la Regla 5, un mecanismo diseñado para dar a los jugadores de ligas menores más oportunidades en las ligas mayores, se celebre durante un paro laboral. El Draft de la Regla 5 de 1994 se llevó a cabo en medio de la huelga (el infielder venezolano Tómas Pérez y el righty Tanyon Sturtze fueron los nombres más reconocidos que se tomaron) y los directores de scouting y otro personal de desarrollo de jugadores anunciaron las selecciones, no los gerentes generales.

No está claro qué ocurrirá con el Draft de la Regla 5 de este año. Los jugadores elegidos en el Draft de la Regla 5 entran en la lista de 40 jugadores de su nuevo equipo y se convierten en miembros de la MLBPA, por lo que es probable que la MLB posponga o incluso cancele el Draft de la Regla 5.

14 de enero: Fecha límite para la presentación de salarios de arbitraje

En esta fecha los equipos y sus jugadores elegibles para el arbitraje presentan las cifras salariales para la próxima temporada. El jugador presenta lo que cree que debe ser pagado, el equipo presenta lo que cree que debe ser pagado, y si van a una audiencia de arbitraje, cada parte expondrá su caso y el panel elegirá el salario que el jugador presentó o el salario que el equipo presentó. No hay nada intermedio. La gran mayoría de los jugadores con derecho a arbitraje firman contratos antes de la fecha límite de presentación. Sólo unos pocos se presentan, y aún menos van a una audiencia.

15 de enero: se abre el periodo de fichajes internacionales

Los equipos de la MLB tienen dos vías para adquirir talentos amateurs: el draft (cubre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico) y la agencia libre internacional (cubre el resto del mundo). El periodo de fichajes internacionales suele ir del 2 de julio al 25 de junio de cada año, pero los periodos de fichajes de 2020-21 y 2021-22 se retrasaron debido a la pandemia. Lo que técnicamente es el periodo de fichajes internacionales 2021-22 se abrirá el 15 de enero.

Los amateurs internacionales firman contratos de liga menor, por lo que en teoría el periodo de fichajes podría continuar como estaba previsto durante el cierre patronal. Sin embargo, es probable que se retrase porque la próxima CBA puede cambiar las reglas. En concreto, podría adoptarse un draft internacional. La MLB lleva años (décadas, en realidad) presionando por un draft internacional, y la liga no hace nada por casualidad. El hecho de retrasar la apertura del periodo de fichajes tras la expiración de la CBA permite a la liga implementar fácilmente las nuevas reglas de inmediato.

20 de enero: se anuncia la clase del Salón de la Fama de 2022

Buenas noticias: la clase del Salón de la Fama de 2022 se anunciará según lo previsto. Este no es un evento de la MLB ni de la MLBPA. Este evento pertenece al Salón Nacional de la Fama del Béisbol y ellos no son parte de un cierre patronal. Esto es lo que necesitas saber sobre la papeleta del Salón de la Fama de 2022. La clase del Salón de la Fama del próximo año será efectivamente anunciada el 20 de enero. No hay que preocuparse.

A mediados de febrero: Comienzan los entrenamientos de primavera

Aquí es cuando la MLBPA y especialmente la MLB comenzarán a sentir el calor. En última instancia, un cierre patronal en pleno invierno no es un gran problema. Cierra la agencia libre y el mercado de fichajes en general, y eso es un fastidio para los aficionados, pero no es que se pierdan partidos. Sin embargo, una vez que comienzan los entrenamientos de primavera y los cheques de pago están en juego, es cuando todo el mundo pone los pies en el fuego.

Para que quede claro, los jugadores no cobran durante los entrenamientos de primavera. Los jugadores cobran sus salarios contratados sólo durante la temporada regular de seis meses. Sin embargo, los propietarios se juegan los ingresos en los entrenamientos de primavera, pero hay muchas entradas que vender y partidos que transmitir en febrero y marzo. Si no se juegan esos partidos, se pierden ingresos. En ese momento, el cierre patronal empezará a costar dinero a los propietarios.

31 de marzo: Día de la inauguración

Un cierre patronal que se extiende hasta la temporada regular es el peor escenario para todos los involucrados. Los propietarios comienzan a perder los ingresos de la temporada regular, los jugadores no cobran y los aficionados no tienen béisbol para ver. Existen precedentes de paros laborales que acortan los entrenamientos de primavera (cierre patronal de 1990 y huelga de 1994-95) y retrasan el día de la inauguración, pero no es una situación que nadie desee. Aplazar los partidos de la temporada regular sería malo. Cancelarlos sería una pesadilla y perjudicaría gravemente al producto.

En cierto modo, la pandemia puede salvarnos de un paro laboral que posponga o cancele los partidos de la temporada regular. Ni la MLB ni la MLBPA quieren una tercera temporada consecutiva comprometida. Los jugadores perdieron el 63% de su salario durante la temporada de 60 partidos de 2020, y los propietarios perdieron una tonelada de ingresos durante la temporada acortada de 2020 y de nuevo cuando muchos partidos de 2021 se jugaron con restricciones de asistencia. Ninguna de las partes quiere perder más cheques de pago.