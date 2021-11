Cleveland da paso a los Guardianes en Grandes Ligas

Los empleados en el Progressive Field se pasaron el jueves preparando el primer paso del equipo de Cleveland para que el club se convirtiera en los Guardians, o “Guardianes”. Souvenirs y otros artículos antiguos fueron quitados y sustituidos con los nuevos logos e insignias de los Guardianes en las tiendas del estadio.

Una franquicia que experimentó controversia en torno al nombre de “Indios” y su mascota “Chief Wahoo” ahora empieza de nuevo. La transición fue provocada por el deseo del club de representar la comunidad de la mejor manera posible y de ser inclusivo.

It will always be Cleveland. pic.twitter.com/8jiiv3OonO