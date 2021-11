Yanquis comienza a calentar el oído de Carlos Correa y Corey Seager

Frederlin Castro

@fr3djcd

Finalizada la temporada 2021 de las Grandes Ligas, y los equipos comienzan a buscar las piezas necesarias para entrar en carrera la próxima zafra.

Hay tres nombres que van a mover el mercado, en la posición del campocorto, Trevor Story, Corey Seager y Carlos Correa. Estos últimos dos ya tienen algunos pretendientes.

Seager y Correa son dos de los más cotizados campocortos que están disponibles en el mercado. Se especula que estos peloteros buscan contratos por el orden de los 300 millones de dólares.

Los Mulos del Bronx tienen un hueco grande en el campoocorto. Necesitan a un jugador que sea titular indiscutible en la posición, que además aporte a la ofensiva.

Tanto Correa como Seager cumplen con los parámetros que necesitan en Nueva York. Pero ahora es el tiempo de negociar y tratarán de firmar al que mejor les convenga.

Comienzan a calentar el terreno

El gerente de los Yanquis, Brian Cashman, aseguró en una entrevista, que tiene "cierta libertad" en el presupuesto del equipo, después de hablar con el propietario Hal Steinbrenner. El club fue capaz de mantenerse por debajo del umbral del impuesto de lujo de base de $ 210MM este año, reiniciando efectivamente como un primer pagador para futuras sanciones - si algo parecido al sistema actual se mantiene en el próximo acuerdo de negociación colectiva.

Sources: #Rangers officials have met with Scott Boras, the agent for free agent Corey Seager (among others). Seager is known to have a strong relationship with Texas manager Chris Woodward, dating back to their time with the Dodgers, as @Feinsand wrote today. @MLBNetwork @MLB