Yanquis están en buen momento y podrían mejorar

En el Bronx esperan por la plena reintegración de varias de sus figuras

Miércoles 18| 1:41 am





Gonzalo Urgelles R.

Las cuentas comienzan a cuadrarles a los Yanquis de Nueva York. Además del buen momento que vienen viviendo desde la pausa del Juego de Estrellas, también comienzan a recuperar a algunos de sus jugadores más importantes.

Hace un par de días, el mánager Aaron Boone activo a su as Gerrit Cole, quien había estado inhabilitado luego de dar positivo por COVID-19. El derecho, además, regresó en plan estelar, al lanzar seis entradas y recetar a nueve bateadores, permitiendo solo una carrera producto de un cuadrangular.

Asimismo, los llamados ‘Mulos’ también recuperaron al receptor dominicano Gary Sánchez, que también había estado apartado por el virus. El careta tuvo una asignación de rehabilitación en las menores con Doble-A Somerset el 15 de agosto y practicó en el terreno del Yankee Stadium al día siguiente.

Otro que estaría próximo a reincorporarse es el inicialista -recien llegado- Anthony Rizzo, quien dijo que estuvo “tumbado” por una semana con el virus, pero afirmó sentirse mejor de lo que esperaba y no ve la hora de ser activado durante esta estadía en casa.

Por otro lado, el utility quisqueyano, Miguel Andújar estaría por comenzar una asignación en Triple-A para completar su proceso de rehabilitación de un esguince en su muñeca izquierda.

No todo es color de rosa. Así como hay noticias buenas, también hay unas que no lo son tanto. Los Yanquis también anunciaron recientemente que el jardinero Clint Frazier pasaría de la lista de diez días a la de 60, por lo que es probable que se pierda el resto de la campaña. Sin embargo, la organización no dio detalles del estado del jugador.

El futuro del abridor Luis Severino también es incierto, pues aunque se esperaba un pronto retorno, todo parece indicar que tomará un poco más de lo planeado.