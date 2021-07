Así se tripearon los venezolanos el Juego de Estrellas 2021 (+Fotos y Videos)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Una de las cosas que hace especial al deporte de los bates, guantes y pelotas, es esa capacidad de poder hacer que hombres, atletas profesionales de alta envergadura parezcan y actúen como niños en todo el sentido positivo de la expresión.

Y el poder ser partícipes de un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas es una de esas experiencias que logra esa metamorfosis en los peloteros.

Así lucieron nuestros representantes en el Clásico de Mitad de Temporada. Vean como Salvador Pérez, Germán Márquez, Eduardo Escobar Omar Narváez se tripearon por todo lo alto su convivencia con la élite del mejor beisbol del mundo:

Just because it's familiar, it doesn't mean it gets old.#AllStarGame // #TogetherRoyal pic.twitter.com/sACHYxbPtV