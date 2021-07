Lamentable: Acuña Jr. deberá operarse y esta sería la cantidad de tiempo que perdería (+TUITS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Sin terminar de digerir el trago amargo que implica ver las imágenes de cómo se lesionó Ronald Acuña Jr. este sábado, teniendo que salir en camilla y con lágrimas en sus ojos, cuando llegó un reporte que aun cuando se intuía, no deja de acongojar a todo el universo del beisbol.

De acuerdo al distinguido periodista de beisbol, Jeff Passan, de corroborada buena reputación, el guardabosques venezolano de los Bravos de Atlanta al lastimarse, ha sufrido el cruce de un ligamento anterior desgarrado en la rodilla derecha.

Añade Passan que se perderá el resto de la temporada 2021. Se espera que esté de baja entre 9 y 10 meses.

Este sábado, el jardinero sufrió la lesión mientras intentaba atrapar con un salto un batazo de Jazz Chisholm que, en cambio, se convirtió en un jonrón dentro del parque. El criollo intentó salir del campo por sus propios medios, pero tuvo que detenerse a mitad de camino visiblemente dolorido mientras se sentaba en el suelo.

Poco después del reporte de Passan, la organización de Atlanta confirmó la severidad de la lesión, precisando que el sabanero padece desgarro completo de su ligamento cruzado anterior derecho. Se someterá a una cirugía que pondrá fin a la temporada.

Atlanta star Ronald Acuña Jr. has a torn ACL in his right knee and will miss the rest of the 2021 season. He’s expected to be out for 9-10 months.