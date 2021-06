José Altuve no cree en nadie y de nuevo la pone en órbita (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El momento de poder que vive José Altuve es realmente especial.

Anoche se viste de héroe al despachar tablazo de cuatro esquinas con las bases llenas, conexión que liquida la partida ante los Rangers y este miércoles inicia del mismo modo.

Como primer bateador de Houston, en cuenta de 0 bolas y 1 strike, Astroboy manda la esférica más allá de la pared de los jardines izquierdo y central para adelantar a los suyos.

Este es su jonrón número 14 y el séptimo en lo que va de este mes de junio.

Información en desarrollo…

Picking up where he left off. 🐐#VoteAltuve 🌟 https://t.co/Ft11KpoMmj pic.twitter.com/Tn1TWT2aEA