Tatis Jr. comete errores groseros en el campocorto

Frederlin Castro / @fr3djcd

Fernando Tatis Jr. ha tenido dos estadías en la lista de lesionados esta temporada, un total de 20 días, pero el dominicano todavía es el único jugador en las Mayores con más de 10 jonrones y 10 estafadas.

Sin embargo, está la otra cara de la moneda: Tatis es el único jugador en las Grandes Ligas con más de 10 errores. El quisqueyano ha dado un paso atrás a la defensa esta campaña, después de que surgió como un legítimo candidato para un Guante de Oro en el campo corto.

No contemos los cuatro errores con el propio guante. Esa cantidad prácticamente no es tan asombrosa (aunque cometió apenas una de dichas fallas en 59 compromisos la temporada pasada). El fildeo no ha sido un inconveniente. Tatis cubre bastante terreno, lo que puede resultar en más fallas de lo anticipado.

Tatis cometió sus errores 13 y 4 de la campaña durante la quinta entrada del partido de ayer contra los Cerveceros de Milwaukee. Eso lo pone junto al mexicano Luis Urías, del conjunto de Milwaukee, con la mayor cantidad en la Gran Carpa.

“Pasa por un momento difícil ahora mismo”, indicó el coach de la tercera base de los Frailes, Bobby Dickerson. “Pero sin ninguna duda, se puede solucionar”.

Tatis Jr. lidera la ofensiva de los Padres con un promedio de .303 en 34 juegos con 37 sencillos, 13 cuadrangulares y 30 empujadas.