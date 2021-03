Ajustes de Eugenio Suárez comienzan a rendir dividendos

Harold Capote Fernández / @batesbeisbol

Eugenio Suárez vivió un torneo 2020 “bajo”, al ligar 15 vuelacercas y 38 rayitas empujadas en 57 juegos. Tras esa situación el antesalista de los Rojos se enfocó en perder peso durante la pausa de invierno, unos 6.8 kilos aproximadamente.

Los resultados de estos ajustes comienzan a verse en los primeros juegos de la pretemporada; bateó un doble en un turno en la victoria de Cincinnati sobre Angelinos por 7-5 el martes.

Para Suárez, el objetivo es volver al ritmo de 2019, cuando disparó 49 cuadrangulares. De por vida suma .261 de average, con 162 jonrones y 468 remolques en 856 juegos.

Geno says he wants to hit 50 dingers in 2021. 💣❌5️⃣0️⃣



AtReds supports this mission 💯 percent.#RedsST 🌵⚾ pic.twitter.com/5rn9CXTWU1